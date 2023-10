ESĽP zamietol sťažnosti na policajný zásah v Zborove v roku 2017

Bratislava 23. októbra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zamietol sťažnosti týkajúce sa policajného zásahu v rómskej komunite v obci Zborov (okres Bardejov), ku ktorému prišlo na Veľkonočnú nedeľu v roku 2017. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o tom informovalo na svojom webe.



Ministerstvo priblížilo, že políciu privolali členovia komunity, aby riešila eskalujúci násilný konflikt. S cieľom rozohnať dav pozostávajúci z približne sto osôb boli použité donucovacie prostriedky. Dve sťažovateľky tvrdili, že boli zasiahnuté obuškom. Súkromný videozáznam zachytáva, ako manželku tretieho sťažovateľa strčil policajt do chrbta v smere od prebiehajúcich nepokojov, po čom spadla dopredu na zem.



Sťažovatelia namietali zlé zaobchádzanie zo strany príslušníkov polície, ktoré malo byť rasovo motivované. Tiež namietali porušenie ich práv v súvislosti s vyšetrovaním prípadu a absenciu účinného prostriedku nápravy.



ESĽP ešte v septembri odmietol sťažnosti prvých dvoch sťažovateliek ako zjavne nepodložené. "Vo vzťahu k tretiemu sťažovateľovi, ktorý sťažnosť podal za svoju zosnulú manželku, ESĽP konštatoval, že vzhľadom na to, že pri skúmaní okolností sťažností prvých dvoch sťažovateliek nezistil prítomnosť zlého zaobchádzania, nedostatku účinného vyšetrovania alebo diskriminácie, nezistil ani žiadne výnimočné dôvody, ktoré by odôvodňovali uznanie tretieho sťažovateľa ako nepriamej obete porušenia práv," dodal rezort spravodlivosti na svojom webe.



Prípad vyšetrovala aj policajná inšpekcia, ktorá nezistila spáchanie trestného činu zo strany policajtov. K rovnakým záverom podľa ministerstva dospela aj Krajská prokuratúra v Prešove a Generálna prokuratúra SR. Sťažovatelia neuspeli ani s podanými ústavnými sťažnosťami.