Európsky sudcovia nesúhlasia s preložením sudcu bez jeho súhlasu

Bratislava 2. októbra (TASR) - Európska asociácia sudcov (EAJ) nesúhlasí, aby predseda okresného súdu mohol od januára 2023 rozhodnúť o preložení sudcov v rámci svojho obvodu bez ich súhlasu. Volá po zavedení opatrení, ktoré by svojvoľnému preloženiu sudcov zabránili. Vyplýva to z vyhlásenia EAJ k zmenám súdnej mapy na Slovensku, ktoré TASR poskytol prezident Združenia sudcov Slovenska (ZSS) František Mozner.



Nepreložiteľnosť sudcov je podľa asociácie dôležitým pilierom ich nezávislosti, a teda aj právneho štátu. Kritizujú možnosť preloženia sudcov v rámci obvodov okresných súdov bez ich súhlasu. "Neexistujú žiadne zákonné alebo regulačné ustanovenia, ktoré by upravovali rozhodovanie o takýchto preloženiach," upozornili.



EAJ vyzýva na zavedenie vhodných zákonných alebo regulačných ustanovení, ktoré by zabránili možnosti "svojvoľného preloženia sudcov bez ich súhlasu, a tým porušeniu ich nezávislosti a narušeniu práva občanov na to, aby o ich veciach rozhodoval nezávislý a nestranný súd".



Na septembrovom zasadnutí EAJ zástupca ZSS informoval delegátov o procese týkajúcom sa reformy súdnej mapy Slovenska. Súdnictvo podľa neho nedostalo príležitosť komentovať návrhy, ktoré boli presadené v druhom čítaní Národnej rady SR. "Táto informácia zvýšila existujúce obavy EAJ v súvislosti s negatívnym vývojom reformného procesu na Slovensku, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje nezávislosť súdnictva," uvádza sa vo vyhlásení.



Nová súdna mapa má začať platiť od januára 2023. Okrem iného počíta so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach či s novými správnymi súdmi. Tie majú pôsobiť v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. Reforma počíta i so špecializáciou sudcov na hlavné agendy, tiež s presunom niektorých agend v rámci súdov.