Európsky týždeň testovania pripomína dôležitosť sexuálneho zdravia
Cieľom iniciatívy je podporiť prevenciu, včasnú diagnostiku a znižovať stigmu spájanú s testovaním.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - V pondelok (17. 11.) štartuje Európsky týždeň testovania. Jeho cieľom je povzbudiť ľudí, aby sa nechali otestovať, poznali svoj zdravotný status a chránili seba aj ostatných. Práve testovanie je jedným z najúčinnejších nástrojov v boji proti šíreniu HIV a ďalších pohlavne prenosných infekcií (STI). TASR o tom informoval riaditeľ občianskeho združenia (OZ) HIV/AIDS Slovensko Ján Koller.
„Testovanie na HIV a iné pohlavne prenosné infekcie by malo byť rovnako prirodzenou súčasťou starostlivosti o zdravie ako preventívna prehliadka u lekára. Mnohí ľudia sa obávajú testovania zbytočne - no práve včasné zistenie infekcie zachraňuje život a bráni jej ďalšiemu šíreniu,“ uviedol Koller.
Cieľom iniciatívy je podporiť prevenciu, včasnú diagnostiku a znižovať stigmu spájanú s testovaním. Včasná diagnostika HIV podľa občianskeho združenia umožňuje začať liečbu, ktorá dokáže potlačiť vírus natoľko, že sa stane neprenosným. „Ľudia, ktorí sú na liečbe a dlhodobo stabilizovaní, môžu žiť dlhý, zdravý a plnohodnotný život. Nepredstavujú žiadne riziko pre seba ani svoje okolie, a to ani v sexuálnej oblasti. Otázkou zodpovednosti a starostlivosti je však aj pravidelné testovanie na iné sexuálne a krvou prenosné ochorenia,“ upozornilo.
Zdôraznilo, že aj syfilis môže byť podobne ako HIV dlhodobo bez príznakov. „Neliečený syfilis môže napríklad spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, od neurologických porúch po poškodenie orgánov. Ak sa však tieto ochorenia odhalia včas, sú liečiteľné alebo dobre zvládnuteľné,“ vysvetlilo OZ.
Pripomína, že najspoľahlivejšou ochranou pred HIV a STI je bezpečný sex - používanie kondómov, pravidelné testovanie a otvorená komunikácia s partnerom. Na ochranu pred HIV je zároveň dostupná aj PrEP (preexpozičná profylaxia), ktorá je na Slovensku plne hradená dvoma zdravotnými poisťovňami.
„Prevencia, vzdelávanie a odbúranie stigmy sú rovnako dôležité ako samotné testovanie. Ľudia by mali vnímať test ako zodpovedný a pozitívny krok, nie ako dôvod na obavy,“ podotkol Koller.
Občianske združenie ponúkne počas budúceho týždňa každý pracovný deň popoludní bezplatné a anonymné testovanie na HIV, syfilis a hepatitídu C v komunitnom centre HIV na Pražskej ulici 11 v Bratislave. „Testovanie je bezbolestné (odber kvapky krvi z bruška prsta) a zároveň rýchle (výsledok je do 15 minút),“ priblížil Koller. Počas Európskeho týždňa testovania sa bude testovať v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 17.00 do 19.00 h, v stredu od 17.00 do 20.30 h.
