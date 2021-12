Európskym hlavným mestom kultúry 2026 bude Trenčín

Bratislava 10. decembra (TASR) - Titulom Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 sa bude pýšiť Trenčín. Ministerstvo kultúry (MK) SR to oznámilo na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie.



Kandidatúru na titul EHMK 2026 ohlásilo osem slovenských miest, do finálového kola výberu postúpili tri z nich, a to Trenčín, Nitra a Žilina. Vo štvrtok (9. 12.) a v piatok sa uskutočnili vypočutia finalistov, ktorí predstavovali svoje aktualizované a doplnené projekty.



Trenčín bude už druhým slovenským mestom s titulom EHMK, v roku 2013 ho získali Košice. Zároveň bude prostredníctvom projektu spojený s fínskym Oulu. Každý rok sa titul udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest, v roku 2026 to bude jedno slovenské a jedno fínske mesto.



Predsedníčka medzinárodnej poroty Paulina Florjanowiczová pri vyhlásení víťazného mesta ocenila projekty všetkých troch finalistov. "Preukázali vysokú mieru profesionality i angažovanosti," zdôraznila. O víťazovi podľa jej slov porota rozhodla konsenzuálne.



Vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko verí, že i mestá, ktoré titul nezískali, budú pokračovať vo svojich projektoch a využijú ich napríklad pri aktivitách súvisiacich s Európskym rokom mládeže 2022.



Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) ocenila snahu všetkých kandidujúcich miest. Zároveň pripomenula, že Trenčín čaká ešte veľa práce pri realizácii víťazného projektu. "Ministerstvo kultúry tomu bude maximálne nápomocné," uistila ministerka.



EHMK je jedným z najuznávanejších projektov Európskej únie. Hostiteľom sa môžu stať mestá EÚ, kandidátske krajiny aj potenciálni kandidáti na členstvo v EÚ a členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú zapojení do programu Kreatívna Európa.



Táto medzinárodná iniciatíva zdôrazňuje význam miest ako centier kultúrneho života. Vďaka umeniu a kultúre pomáha zlepšiť kvalitu života obyvateľov, posilňuje spolupatričnosť a podporuje kultúrnu diverzitu Európy. Titul EHMK priniesol v minulosti mestám nové príležitosti rozvoja kultúrneho, spoločenského a ekonomického života. So získaním titulu je spojená aj finančná cena 1,5 milióna eur, ktorú získa víťazné mesto po naplnení svojho projektu. Táto finančná odmena je udeľovaná na počesť Meliny Mercouriovej, gréckej ministerky kultúry, ktorá v roku 1985 prišla s iniciatívou založenia projektu EHMK.



V roku 2020 boli EHMK chorvátska Rijeka a írsky Galway. Na rok 2021 v dôsledku pandémie neboli EHMK vyhlásené prvýkrát od začiatku projektu, v roku 2022 budú mať titul litovský Kaunas, luxemburský Esch-sur-Alzette a srbský Novi Sad.