Európskym stromom roka 2026 je dub z Laukiai
Organizátori súťaže tento rok premiérovo zmenili systém hlasovania, ktorý dosiaľ favorizoval väčšie krajiny.
Autor TASR
Brusel 24. marca (TASR) - Európskym stromom roka 2026 sa stal 400-ročný litovský dub z Laukiai, 150-ročná slovenská jabloň planá z obce Žiar na Liptove sa umiestnila na druhom mieste. Výsledky hlasovania oznámili v utorok večer počas slávnostného ceremoniálu v Európskom parlamente v Bruseli, informuje TASR.
„Toto je pre Litvu skutočne výnimočný, historický moment. V jednom bode bol tento strom takmer zabudnutý, ale ľudia sa spojili, postarali sa oň a dali mu nový život. Dnes sme tu práve preto,“ uviedla litovská zástupkyňa pri preberaní ceny.
Cenu po prvýkrát vyhral strom z Litvy. Posledné štyri ročníky ovládli stromy z Poľska, najmä vďaka poľskej instagramovej stránke Make Life Harder, ktorá súťaž silno propagovala.
Organizátori súťaže tento rok premiérovo zmenili systém hlasovania, ktorý dosiaľ favorizoval väčšie krajiny. Namiesto jednotlivých hlasov navrhli „stromové body“, ktoré mali u menších krajín väčšiu hodnotu.
Z vyše 193.000 hlasov získal dub z Laukai 6153 stromových bodov, jabloň zo Slovenska 4766 a poľský brest 4720. Na poslednom 12. mieste skončil jaseň z Glasgowa s 536 stromovými bodmi.
Súčasťou ceremoniálu bola aj debata s trojicou ambasádorov ankety Európsky strom roka - europoslancami Michalom Wiezikom, Danušou Nerudovou a Luděkom Niedermayerom.
Súťaž Európsky strom roka vznikla v roku 2011 ako pokračovanie národných ankiet Strom roka, ktoré sa organizujú v jednotlivých krajinách Európy. Medzinárodným organizátorom súťaže je Environmental Partnership Association so sídlom v Bruseli a na Slovensku je jej organizátorom nadácia Ekopolis.
