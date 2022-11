EUSPA: V súťaži môžu startupy a podnikatelia vyhrať milión eur

Bratislava 3. novembra (TASR) - V súťaži myEUspace, ktorú organizuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), môžu startupy a podnikatelia vyhrať celkovo jeden milión eur. Cieľom iniciatívy EÚ je podporiť prelomové riešenia, ktoré vzájomne spájajú pokročilé technológie, inovatívne nápady a obrovský potenciál dát pochádzajúcich z vesmíru. Na webe o tom informovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.



"Nápady sa môžu zameriavať na celú škálu oblastí, počnúc mobilnými aplikáciami až po riešenia založené na hardvéri," priblížilo. Navrhované projekty by však mali spadať do jednej z troch tematických oblastí. V prvej So štipkou hviezdneho prachu ide o spotrebiteľské riešenia, ako sú napríklad mobilné aplikácie, inteligentné hodinky či okuliare, fitnes trackery, drony alebo robotické zariadenia.



Druhá oblasť Naša zelená planéta je zameraná na inovatívne riešenia výziev v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného života, ktoré prispievajú k realizácii Európskej zelenej dohody, a tiež nástroje podporujúce zelenú transformáciu podnikov



Tretia súťažná kategória Pohrúžte sa do špičkovej technológie zastrešuje inovatívne riešenia spájajúce dáta z vesmírnych programov EÚ so špičkovými technológiami, ako sú napríklad umelá inteligencia, kvantové technológie či rozšírená realita. "Údaje o vesmírnom priestore sú stredobodom technologickej revolúcie, ktorá v súčasnosti prebieha v Európe," vyhlásil výkonný riaditeľ agentúry EUSPA Rodrigo da Costa.



Viac informácií o súťaži vrátane popisu procesu predkladania nápadov nájdu záujemcovia na webovej stránke Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.