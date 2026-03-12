< sekcia Slovensko
EVAKUÁCIA: Na súdoch po celom Slovensku nahlásili bombovú hrozbu
Bombovú hrozbu nahlásili napríklad na súdoch v Banskej Bystrici, Ružomberku či Nitre.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Na súdoch po celom Slovensku bola vo štvrtok nahlásená bombová hrozba. Budovy súdov evakuovali. Doposiaľ sa však nikde bombová hrozba nepotvrdila. Niektoré budovy súdov ešte prehľadávajú, v niektorých sa už opätovne pojednáva. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.
Uviedla, že bombovú hrozbu nahlásili napríklad na súdoch v Banskej Bystrici, Ružomberku či Nitre.
