EVAKUÁCIA: Na súdoch po celom Slovensku nahlásili bombovú hrozbu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Bombovú hrozbu nahlásili napríklad na súdoch v Banskej Bystrici, Ružomberku či Nitre.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Na súdoch po celom Slovensku bola vo štvrtok nahlásená bombová hrozba. Budovy súdov evakuovali. Doposiaľ sa však nikde bombová hrozba nepotvrdila. Niektoré budovy súdov ešte prehľadávajú, v niektorých sa už opätovne pojednáva. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.

Uviedla, že bombovú hrozbu nahlásili napríklad na súdoch v Banskej Bystrici, Ružomberku či Nitre.
.

