Evanjelici si pripomínajú sviatok Pamiatky reformácie

Bratislava 31. októbra (TASR) - Evanjelici na Slovensku a vo svete si vo štvrtok pripomínajú sviatok Pamiatky reformácie. Proces reformácie stredovekej cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď augustiánsky mních, nemecký teológ, kazateľ, reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov.



Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Vystúpením Martina Luthera vo Wittenbergu sa začal proces, ktorý nesie názov reformácia (z latinského reformare - opraviť, dať znova do poriadku, čo bolo narušené).



Pre evanjelikov sviatok reformácie nie je len spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste, má naprávať chyby a usilovať sa o návrat na správnu cestu. Znamená to každodenný návrat k Božiemu slovu. Na Deň reformácie sa v evanjelických kostoloch konávajú slávnostné služby Božie a číta sa Pastiersky list Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.



Pri príležitosti Pamiatky reformácie adresovali pastiersky list do cirkevných zborov traja evanjelickí biskupi, a to generálny biskup Ivan Eľko, biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. Vyzvali v ňom veriacich, aby prosili: "Srdce čisté stvor mi ó, Bože, a obnov vo mne Ducha pevného".



ECAV na Slovensku pozýva k duchovnému obnoveniu a reformácii, ktorá je podľa biskupov potrebná do rozbitých vzťahov v spoločnosti aj cirkvi. "Žiadna vonkajšia reforma nemá šancu na úspech, ak nebude vychádzať z vnútra človeka. Každá reforma systému, štruktúry, ekonomiky, musí začínať v mojom, tvojom vnútri," uviedli v liste.



Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú Spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú Sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň Pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú na svojich príbuzných. Evanjelici sa nemodlia k svätým, ale k Trojjedinému Bohu - Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.