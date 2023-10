Bratislava 17. októbra (TASR) - Evanjelická diakonia podporuje viac ako 2300 utečencov so statusom dočasnej ochrany na Slovensku. Cieľom je pripraviť pôdu na efektívne uplatňovanie ich práv a riešení naprieč komunitami. TASR o tom informovala mediálna tajomníčka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Jana Nunvářová.



"S lepším prístupom k vzdelaniu, nácviku zručností a získania životného príjmu utečenci stabilizujú svoje rodiny na Slovensku, čím sa môžu pripájať k miestnym komunitám, zapájať sa do bežnej práce okolo cirkevných zborov a byť súčasťou širšej komunity a spoločnosti," priblížila Nunvářová.



Tím evanjelickej diakonie pravidelne distribuuje peňažné poukážky, základné materiály a potraviny vďaka podpore maloobchodov, potravinových bánk a darcov. Vyškolených je aj viac ako 15 utečencov a 20 miestnych odborníkov so znalosťami v oblasti vzdelávania, psychosociálnej podpory a jazykových zručností. Tí poskytujú podporu vo viac ako 20 cirkevných zboroch a komunitách na Slovensku.



"V rámci nášho podporného programu sieťujeme a prepájame komunity. Kurzy slovenského jazyka navštevuje viac ako 300 dospelých a detí utečencov v siedmich rôznych komunitách spolu s aktivitami zameranými na rozvoj kariéry a rozvoja odborných zručností pre trh práce," uviedla riaditeľka Evanjelickej diakonie ECAV Ľubica Szabóová Vysocká.



Pre utečencov tiež evanjelická diakonia organizuje adresné stretnutia zamerané na advokáciu a komunitné aktivity, vytváranie sietí s komunitami utečencov a stretávanie s miestnymi ľuďmi. Zámerom je minimalizovať osamelosť a izoláciu utečencov. Poskytujú im tiež individuálne konzultácie so psychológmi a miestnymi odborníkmi v sociálnych službách.