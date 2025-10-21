< sekcia Slovensko
Evidenciu cirkví a spoločností bude upravovať rezort kultúry
Bratislava 21. októbra (TASR) - Podmienky evidencie právnických osôb z radov registrovaných cirkví, náboženských spoločností a ich organizačných zložiek bude po novom upravovať opatrenie Ministerstva kultúry (MK) SR. Nahradí tak doterajší systém evidencie prostredníctvom smernice rezortu. Ministerstvo kultúry SR to oznámilo v predbežnej informácii, ktorú zverejnilo na portáli právnych predpisov slov-lex.sk.
Rezort objasnil, že zmena implementuje odporúčanie Najvyššieho kontrolného úradu SR vychádzajúceho z výsledkov kontroly zameranej na financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly MK. V správe, zverejnenej v januári, kontrolóri skonštatovali, že podmienky evidencie pre právnické osoby podľa zákona je potrebné upraviť všeobecne záväzným právnym predpisom.
Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ustanovuje, že ministerstvo ako registrujúci orgán vedie evidenciu všetkých právnických osôb podľa zákona a splnomocňuje ministerstvo na úpravu podmienok tejto evidencie. Právnickými osobami podľa zákona sa rozumejú samotné registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ich organizačné zložky s právnou subjektivitou, ako aj všetky ostatné subjekty, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností.
Pripomienkové konanie k návrhu opatrenia sa má začať v novembri.
