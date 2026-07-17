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Evidujú nárast podvodov cielených na starostov a primátorov obcí
V prípade akýchkoľvek pochybností si vždy overte identitu volajúceho prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie, dodal odbor strategickej komunikácie MV.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Policajný zbor (PZ) zachytil nárast podvodov cielených na starostov a primátorov obcí, pri ktorých sa páchateľ vydáva za zamestnanca Národnej banky Slovenska (NBS) alebo inej dôveryhodnej inštitúcie. Pri podvodnej činnosti sú zneužívané falošné domény, ktoré vyvolávajú dojem spojenia s Ministerstvom vnútra (MV) SR, avšak nejde o oficiálnu doménu. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie rezortu.
„Páchateľ kontaktuje starostu alebo primátora telefonicky, následne pokračuje v komunikácii prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Pri komunikácii uvádza nepravdivé informácie,“ upozornil odbor strategickej komunikácie MV. Ako priblížil, páchateľ uvádza napríklad napadnutie bankového účtu obce vírusom alebo škodlivým softvérom, prebiehajúci útok na bankový účet obce či hrozbu odčerpania finančných prostriedkov z účtu. V niektorých prípadoch podvodník podľa odboru apeluje na bezodkladné prevedenie finančných prostriedkov na údajné „bezpečnostné účty“ alebo „ochranné účty“.
Spomenul aj falošné domény, ktoré páchatelia používajú. Sú to napríklad minvbrezno.sk, minvpztrencin.sk, minvtopolcany.sk, minvtrencin.sk, minvtrnava.sk, popradminv.sk, pztrencinminv.sk alebo trencinminv.sk.
Poukázal pritom na to, že cieľom páchateľov je vyvolať časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Ako zdôraznil, Národná banka Slovenska, Policajný zbor ani iné štátne orgány nikdy nežiadajú starostov, primátorov alebo zamestnancov samospráv, aby prevádzali finančné prostriedky na „bezpečnostné účty“.
V prípade, že budú starostovia, primátori, zamestnanci samospráv alebo iní občania kontaktovaní obdobným spôsobom, MV a PZ odporúčajú okamžite ukončiť komunikáciu, nevykonávať žiadne prevody finančných prostriedkov, overiť si informácie v banke, informovať svojho IT správcu alebo osobu zodpovednú za kybernetickú bezpečnosť a udalosť bezodkladne oznámiť policajtom.
„Žiadame všetkých predstaviteľov samospráv o zvýšenú obozretnosť. V prípade akýchkoľvek pochybností si vždy overte identitu volajúceho prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie,“ dodal odbor strategickej komunikácie MV.
„Páchateľ kontaktuje starostu alebo primátora telefonicky, následne pokračuje v komunikácii prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Pri komunikácii uvádza nepravdivé informácie,“ upozornil odbor strategickej komunikácie MV. Ako priblížil, páchateľ uvádza napríklad napadnutie bankového účtu obce vírusom alebo škodlivým softvérom, prebiehajúci útok na bankový účet obce či hrozbu odčerpania finančných prostriedkov z účtu. V niektorých prípadoch podvodník podľa odboru apeluje na bezodkladné prevedenie finančných prostriedkov na údajné „bezpečnostné účty“ alebo „ochranné účty“.
Spomenul aj falošné domény, ktoré páchatelia používajú. Sú to napríklad minvbrezno.sk, minvpztrencin.sk, minvtopolcany.sk, minvtrencin.sk, minvtrnava.sk, popradminv.sk, pztrencinminv.sk alebo trencinminv.sk.
Poukázal pritom na to, že cieľom páchateľov je vyvolať časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Ako zdôraznil, Národná banka Slovenska, Policajný zbor ani iné štátne orgány nikdy nežiadajú starostov, primátorov alebo zamestnancov samospráv, aby prevádzali finančné prostriedky na „bezpečnostné účty“.
V prípade, že budú starostovia, primátori, zamestnanci samospráv alebo iní občania kontaktovaní obdobným spôsobom, MV a PZ odporúčajú okamžite ukončiť komunikáciu, nevykonávať žiadne prevody finančných prostriedkov, overiť si informácie v banke, informovať svojho IT správcu alebo osobu zodpovednú za kybernetickú bezpečnosť a udalosť bezodkladne oznámiť policajtom.
„Žiadame všetkých predstaviteľov samospráv o zvýšenú obozretnosť. V prípade akýchkoľvek pochybností si vždy overte identitu volajúceho prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie,“ dodal odbor strategickej komunikácie MV.