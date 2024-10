Evidujú trestné oznámenie na T. Szalaya pre očkovanie počas pandémie

Bratislava 9. októbra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR sa zaoberá trestným oznámením na lekára Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a poslanca Národnej rady SR Tomáša Szalaya (SaS) v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 počas pandémie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa GP Jana Tökölyová. Trestné oznámenie podal lekár Peter Lipták v súvislosti s očkovaním na štadióne Tehelné pole v Bratislave. Szalay pre TASR reagoval, že zatiaľ čo sa BSK podarilo vybudovať najväčšie očkovacie centrum na Slovensku, Lipták šíril "bludy". BSK pre TASR deklaroval, že za poslancom stojí.



Lipták trestné oznámenie zverejnil na svojom blogu. Poukazuje v ňom na to, že Szalay cielene zhromažďoval ľudí a vystavoval ich riziku nákazy. Podotkol, že išlo o očkovanie mRNA vakcínami, pričom v tom čase neexistovali žiadne relevantné dôkazy o ich bezpečnosti. Odkázal aj na výroky splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Szalay podľa neho v páchaní trestnej činnosti pokračuje tým, že v súčasnosti rozposiela zdravotníckym zariadeniam výzvy na zapojenie sa do očkovacej kampane novou vakcínou proti COVID-19.



"Predmetné trestné oznámenie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zaevidovala, prokurátor po preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe v súlade so zákonom," uviedla pre TASR Tökölyová.



Szalay upozornil, že Lipták argumentuje, že očkovanie je eugenicko-genetická zbraň, čo vraj jednoznačne potvrdil aj Kotlár. Tvrdí, že obaja šíria "bludy" a spochybňujú jeho prácu v samospráve. Zdôraznil, že vďaka podpore z BSK sa podarilo vybudovať najväčšie očkovacie centrum na Slovensku, zatiaľ čo Lipták odhováral klientov domovov dôchodcov od očkovania. "Robil som prácu zaňho, na štadióne sme očkovali jeho pacientov, robili sme výjazdy do seniorských domovov i k ležiacim ľuďom v domácnostiach. Kým Peter Lipták obviňuje mňa z koncentrácie ľudí v očkovacom centre, on sám ich v tom istom čase zhromažďoval na rôznych protestoch proti rúškam a protipandemickým opatreniam," uviedol pre TASR.



Predseda BSK Juraj Droba podľa hovorkyne samosprávy Lucie Forman za Szalayom stojí. "Aj vďaka iniciatíve a snahe pána Szalaya vytvoril BSK najväčšie očkovacie centrum proti koronavírusu na Slovensku s dennou kapacitou až 5000 očkovaných. Toto centrum podstatne zvýšilo mieru zaočkovanosti kraja, ale i Slovenska. Tam, kde štát zlyhával, župa robila konkrétne opatrenia na pomoc ľuďom," povedala pre TASR. Pripomenula, že vakcíny dodalo ministerstvo zdravotníctva a boli plne registrované.



Droba je podľa svojich slov hrdý, že sa v kraji vybudovalo očkovacie centrum, ktoré bolo bezkonkurenčné, čo sa týkalo kvality i vybavenia. "Plynulý proces očkovania, vysoký hygienický štandard, najmodernejšia vzduchotechnika s filtráciou vzduchu - to všetko pomohlo zvýšiť zaočkovanosť obyvateľov Bratislavského kraja. Celkovo sme podali vyše 400.000 vakcín. Konšpiračné postavičky ako pseudodoktor Lipták patria iba tak do komiksu a nemali by dostávať žiadny priestor v slušných médiách," uzavrel.