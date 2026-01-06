< sekcia Slovensko
Evidujú viacero úsekov so zasneženými cestami, Kremnické Bane uzavreli
Upozornili aj na zníženú dohľadnosť na 100 metrov z dôvodu hustého sneženia na diaľnici D1 v úseku Poprad - Štrba a na rýchlostnej ceste R2 medzi Detvou a Lovinobaňou.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) eviduje viacero diaľničných úsekov aj úsekov rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej aj tretej triedy so zasneženými cestami. Horský priechod Kremnické Bane pre počasie úplne uzavreli. V okrese Trebišov je okrem toho vyhlásený 1. situačný stupeň. SSC o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
„Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo, Podspády, Huty, Oravská Lesná, Štós, Cukmantel, Zbojská, Chorepa, Čertovica, Besník a Pezinská Baba, ktoré majú vozovku pokrytú vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Na HP Donovaly a Vrchslatina sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh hrubý jeden až dva centimetre,“ uviedla SSC.
Cestári tiež informovali, že HP Šturec a Donovaly ako aj cesta II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú uzatvorené pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. HP Príslop je neprejazdný pre autá dlhšie ako 12 metrov.
Upozornili aj na zníženú dohľadnosť na 100 metrov z dôvodu hustého sneženia na diaľnici D1 v úseku Poprad - Štrba a na rýchlostnej ceste R2 medzi Detvou a Lovinobaňou.
Všetky diaľničné úseku sú zjazdné, no zasnežený je úsek D1 Važec - Jánovce aj obchvat Hornej Štuby na rýchlostnej ceste R3. „Miestami kašovitý sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na R1 Veľké Zálužie - Nitra-Západ, na R1A v Nitre, na R2 Detva - Tomášovce a na R3 Nižná - Trstená sever,“ dodala SSC.
Cestári okrem toho evidujú najmä na južnom a strednom Slovensku cesty prvej, druhej a tretej triedy pokryté snehom. „Na ceste II/584 Bystrá - Srdiečko sa na vozovke nachádza štyri až päť centimetrov utlačeného snehu,“ varovali.
Polícia v Košickom kraji na sociálnej sieti vyzvala vodičov, aby pre sneženie a silný nárazový vietor zvážili cestu autom. Najhoršia situácia je aktuálne na Zemplíne, a to najmä v úseku medzi obcami Pozdišovce a Trhovište, kde už skončilo mimo cesty niekoľko vozidiel.
Na celom východnom Slovensku platia od utorkového večera výstrahy, a to pred vetrom, snehovými jazykmi a závejmi či snežením. Výstrahu druhého stupňa pred snehovými závejmi vydal Slovenský hydrometeorologický ústav pre Košice, okresy Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.
