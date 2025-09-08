< sekcia Slovensko
Evidujú výpadok všetkých služieb systému ezdravie
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NZCI) aktuálne eviduje neplánovaný výpadok všetkých služieb systému ezdravie. Informovalo o tom na svojom webe.
„Pracujeme na urýchlenom obnovení služieb a budeme vás informovať hneď, ako budú dostupné. Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým dotknutým používateľom za vzniknuté komplikácie,“ spresnilo NCZI.
