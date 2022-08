Exekútori kritizujú možné samostatné vymáhane pohľadávok poisťovňami

Bratislava 9. augusta (TASR) - Exekútori kritizujú zámer umožniť zdravotným poisťovniam samostatné vymáhanie pohľadávok. Mohlo by to mať podľa nich negatívny vplyv na pacientov, daňových poplatníkov i vymožiteľnosť práva. Slovenská komora exekútorov preto vyzvala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby od návrhu upustil. TASR o tom informovala hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.



"Zavedenie právomoci zdravotných poisťovní vymáhať dlhy v ich vlastnej réžii prinesie výrazné zníženie vymožiteľnosti týchto pohľadávok," skonštatoval prezident komory Miroslav Paller. Upozornil, že zdravotné poisťovne to zaťaží nákladmi na vytvorenie špecializovaných oddelení, na ktoré sa podľa neho v konečnom dôsledku poskladujú občania. "Výsledkom bude, že na neplatičov zdravotného poistenia sa budú vo vyššej miere skladať tí, ktorí si ho riadne platia," doplnil.



Avizovaná zmena podľa neho skomplikuje proces aj neplatičom. Paller upozornil, že na miesto nezávislého súdu bude o citlivých záležitostiach rozhodovať neštátny súkromný subjekt. "Poisťovňa, teda jedna a tá istá inštitúcia, bude vydávať rozhodnutia, určovať ich vymoženie a zároveň bude odvolacím orgánom. Úradník v jednej miestnosti rozhodne o zrážkach zo mzdy dlžníka a úradník v druhej miestnosti zamietne jeho odvolanie," podotkol.



Zároveň doplnil, že ten istý "neštátny súkromný subjekt" získa prístup k citlivým informáciám dlžníka, ako napríklad jeho bankové účty. "Dlžník pritom nebude mať právnu ochranu, ktorú mu dnes poskytuje Exekučný poriadok, napríklad právo na splátky dlhu alebo právo na odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov," skonštatoval prezident komory.



Exekútori skritizovali, že ministerstvo plánovanú zmenu odôvodňuje zvýšením vymožiteľnosti pohľadávok. "Štatistiky Slovenskej komory exekútorov jasne hovoria, že vymožiteľnosť pohľadávok zdravotných poisťovní súdnymi exekútormi je viac ako 60 percent. Ministerstvo si pritom ako cieľ určuje 43 percent, čo znamená zníženie vymožiteľnosti o tretinu. Na túto stratu vo verejných financiách sa v konečnom dôsledku poskladajú všetci daňoví poplatníci, teda najmä tí, ktorí si svoje povinnosti voči štátu poctivo plnia," zdôraznil Paller.



V súčasnosti je vymáhanie pohľadávok zdravotnej poisťovne možné len cestou súdneho exekútora. Zmenu vo vymáhaní má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Má to podľa rezortu zdravotníctva urýchliť proces vymáhania a zvýšiť jeho účinnosť. Tvrdí, že to bude mať pozitívny dosah aj na dlžníkov a zdravotné poisťovne, spočívajúci v odbúraní nákladov na trovy exekúcie.