Exekútori: Neuvážené predvianočné pôžičky môžu viesť až k exekúcii

Bratislava 14. decembra (TASR) - Neuvážené dlhy pod vplyvom emócií môžu viesť v budúcnosti k vážnym finančným problémom, ktoré sa neraz končia až exekúciou. Upozornila na to Slovenská komora exekútorov (SKE), ktorá varuje pred rizikami predvianočných pôžičiek.



"Žijeme v ekonomicky ťažkých časoch konsolidácie verejných financií, ktorej opatrenia sa podľa očakávania odborníkov premietnu na budúci rok do vyšších cien a nižších reálnych príjmov slovenských občanov. V takejto novej realite môže byť pre ľudí problémom splácať nové dlhy, hoci sa ešte na konci tohto roka javia ako únosné," upozornil prezident SKE Miroslav Paller.



Komora varuje, že dlhodobejšie úvery na nákladné darčeky, ale aj rýchle a obvykle nevýhodné pôžičky na poslednú chvíľu na zabezpečenie štedrovečerného stola môžu byť v konečnom dôsledku mimoriadne nebezpečné. "Aj na Vianoce by sme sa mali zakrývať takou perinou, akú si môžeme dovoliť. Všetky dlhy totiž raz bude treba splatiť a veriteľov nebude zaujímať, že o ne dlžníci požiadali pod vplyvom emócií a v túžbe urobiť radosť svojim najbližším," poznamenal Paller.



Zvýraznil aj hrozbu tzv. dlhovej špirály, keď ľudia splácanie jednej pôžičky prekrývajú ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To sa však môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady navyše.



SKE varuje, že ohrození následkami neuváženej pôžičky nie sú len samotní dlžníci, ale aj ručitelia. "Ľudia neraz podceňujú záväzky, ktoré na seba preberajú v prípade ručenia za pôžičku. Vnímajú to ako priateľskú či rodinnú službu, viac formalitu ako hrozbu skutočného záväzku. Ostanú potom prekvapení, keď od nich veriteľ začne reálne požadovať splatenie dlhu za nesplácajúceho dlžníka," skonštatoval prezident SKE.