Exekútori: Pre lepšiu vymožiteľnosť práva je nevyhnutná rovnováha

Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Slovenská komora exekútorov (SKE) na Šustekovej ulici v Bratislave 16. júla 2020. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Exekútori podľa komory pri výkone svojho povolania čelia psychickým a niekedy aj fyzickým útokom.

Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Pre lepšiu vymožiteľnosť práva je nevyhnutná rovnováha medzi právami veriteľov a dlžníkov. Potrebná je aj stabilita exekučnej legislatívy a jej odolnosť voči politickým náladám a vplyvom. Uviedla to Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán Slovenskej komory exekútorov (SKE) k 30. výročiu vzniku inštitútu súdneho exekútora i 30. výročia vzniku komory.

Uplynulých 30 rokov sa nieslo najmä v znamení systematického posilňovania práv dlžníkov, ktoré sa však premieta do nižšej vymožiteľnosti práva. Pre dlhodobý pozitívny rozvoj právneho štátu je preto nevyhnutné dlhodobo vytvárať rovnováhu vo vzťahu medzi dlžníkmi a veriteľmi,“ priblížila hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Súdni exekútori poukázali na zavedenie inštitútu súdneho exekútora, ktoré prispelo k zvýšeniu vymožiteľnosti práva a dáva veriteľom istotu, že sa môžu vymoženia svojich nárokov domáhať legálnou cestou pod ochranou zákona a kontrolou súdov. „Právo bez schopnosti vymôcť ho ostáva iba dokumentom na papieri,“ podotkli.

Exekútori podľa komory pri výkone svojho povolania čelia psychickým a niekedy aj fyzickým útokom. SKE preto dlhodobo odmieta politické, mediálne i osobné útoky na inštitút súdneho exekútora a opätovne pripomína význam exekútorov pri budovaní právneho štátu.
Neprehliadnite

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo