Exekútori žiadajú vypustiť návrh vymáhania pohľadávok poisťovňami

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenská komora exekútorov (SKE) žiada z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach vypustiť možnosť vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia priamo zdravotnými poisťovňami. V rámci podnetu uplatneného v pripomienkovom konaní exekútori upozorňujú, že návrh ide proti svojim deklarovaným cieľom a v konečnom dôsledku môže spomaliť, či dokonca znemožniť efektívne vymoženie dlhu.



"Zavedenie právomoci zdravotných poisťovní vymáhať dlhy vo vlastnej réžii ich zaťaží výraznými nákladmi na vytvorenie špecializovaných oddelení, na ktoré sa v konečnom dôsledku poskladajú všetci občania Slovenskej republiky svojimi povinnými zdravotnými odvodmi. Výsledkom bude, že na neplatičov zdravotného poistenia sa budú vo vyššej miere skladať tí, ktorí si ho riadne platia," uviedol prezident SKE Miroslav Paller.



Upozorňuje tiež na to, že zmena zasahuje do oveľa širšieho spoločenského spektra ako rezortu zdravotníctva a má zásadný dosah na oblasť justície a právneho štátu. Poukazuje pritom na skutočnosť, že namiesto nezávislého súdu bude o citlivých záležitostiach rozhodovať neštátny súkromný subjekt.



Svoje výhrady SKE už adresovala na začiatku augusta ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO).



V súčasnosti je vymáhanie pohľadávok zdravotnej poisťovne možné len cestou súdneho exekútora. Zmenu má priniesť novela zákona, ktorej návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Úprava má podľa rezortu zdravotníctva urýchliť proces vymáhania a zvýšiť jeho účinnosť. Tvrdí, že to bude mať pozitívny dosah aj na dlžníkov a zdravotné poisťovne, spočívajúci v odbúraní nákladov na trovy exekúcie.