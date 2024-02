Exfunkcionár SIS Ľubomír A. dostal za podplácanie päťročný trest

Banská Bystrica 29. februára (TASR) - Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomír A. je v rámci kauzy Babylon uznaný za vinného z podplácania. Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, mu vymeral trest odňatia slobody vo výške piatich rokov. Právnikovi Františkovi P., obžalovanému v rovnakej kauze, za nepriamu korupciu udelil 30-mesačný nepodmienečný trest. Súd súčasne obžalovaných oslobodil spod obžaloby v prípade obzvlášť závažného zločinu vydierania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor sa voči rozsudku odvolal.



"Je to riešenie, ktoré nie celkom vyhovuje prokuratúre ani obhajobe, myslím, že je na mieste podanie odvolania. V zásade nás teší, že bola uznaná korupčná trestná činnosť. Veľmi pozitívne ma prekvapilo, ako súd podrobne zhodnotil vierohodnosť svedka Makóa aj na základe nahrávky, ktorú predložil sám obžalovaný," skonštatoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý v záverečnej reči obžalovaným navrhoval úhrnné vyše 20-ročné tresty.



Ľubomír A. bol spoločne s Františkom P. a Ľubomírom T. v kauze Babylon obžalovaný z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu podplácania. Trojica mala podľa obžaloby vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa, ktorý bol obvinený v inej daňovej trestnej činnosti. Od podnikateľa mali obžalovaní žiadať úplatky výmenou za to, že polícia nebude vyšetrovať podozrenia v jeho firmách. Podľa obžaloby mali fungovať ako organizovaná skupina.



Bývalého funkcionára SIS Ľubomíra A. uznal súd za vinného z toho, že ponúkol niekdajšiemu riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi peniaze s cieľom zakryť podnikateľove problémy. Františka P. uznal súd za vinného za to, že od Konkoľa žiadal 600.000 eur pre finančnú správu a ďalšie zainteresované subjekty. Skutky, v rámci ktorých sa obžalovaným kládlo za vinu vydieranie a legalizácia príjmu z trestnej činnosti, sa podľa súdu nepodarilo preukázať, spod obžaloby ich preto oslobodil.



"Čo sa týka týchto skutkov, tam sme spokojní, tie obzvlášť závažné zločiny sa nepreukázali. Čo sa týka tretieho skutku, rozsudok rešpektujeme, určite voči nemu podáme odvolanie," uviedol právny zástupca Ľubomíra A.



ŠTS sa v úvode štvrtkového hlavného pojednávania zaoberal dvojicou nahrávok, ktoré súdu predložil obžalovaný Ľubomír A. ešte v druhej polovici roka 2022 ako dôkaz preukazujúci jeho nevinu. Senát ŠTS na jeseň 2023 po odznení záverečných rečí aj posledného slova ešte nariadil ich znalecké posúdenie. Podľa posudku, ktorého závery odzneli v súdnej sieni vo štvrtok, neboli zistené znaky charakterizujúce manipuláciu s dvojicou nahrávok. Na nahrávkach sa nehovorí o detailoch úplatku, súd ich však uznal ako dôkaz potvrdzujúci Makóovú výpoveď o tom, že bývalý funkcionár SIS konkrétnu sumu napísal na kus papiera.



"Dôkaz o tom, že môj klient mal pri prítomnosti pána Makóa napísať 200- alebo 300-tisíc eur na papier, ktorý v trestnom spise nie je a na nahrávke nie je ani číslo ani mena, je za mňa nepodložený. V tejto časti preto určite podáme odvolanie," skonštatoval právny zástupca Ľubomíra A.