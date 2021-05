Exhokejista René P. trvá na svojej nevine

Pezinok 7. mája (TASR) - Bývalý hokejista a niekdajší viceprimátor mesta Prešov René P., ktorý v piatok vypovedal pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku, trvá na svojej nevine, prijatie úplatku popiera a očakáva oslobodzujúci rozsudok.



"Počas dnešného dňa vypovedal môj klient a predložil súdu dôkazy, ktoré jednoznačne svedčia o tom, že môj klient nespáchal skutok tak, ako sa mu kladie za vinu. Jednoznačne to nielen že poprel, ale aj preukázal, že žiaden úplatok neprevzal. Čiže očakávame oslobodzujúci rozsudok, pretože žiaden iný dôkaz voči nemu k dnešnému dňu neexistuje," povedala pre TASR obhajkyňa Reného P. Irena Sopková.



Senát ŠTS v Pezinku pojednávanie odročil na 7. júna. Následne sa bude vo veci konať koncom júna, kedy by sa mohlo ukončiť dokazovanie, pristúpiť k záverečným návrhom a rečiam a súd by mohol vyniesť rozsudok.



V piatok vypovedali pred súdom viacerí svedkovia. Tí sa však netýkali Reného P., ale ďalších spoluobžalovaných. René P. je obžalovaný z prijímania úplatku za intervenciu pri rekonštrukcii Základnej školy Májové námestie v Prešove. Išlo o viaceré prípady získavania zákaziek stavebnej firmy.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry preto podal obžalobu 27. júla 2020 na ŠTS v Pezinku dovedna na 12 osôb obvinených z poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machinácie pri verejnom obstarávaní a korupčných deliktov.



ŠTS rozhodol 26. októbra 2020 trestným rozkazom. Štyria obžalovaní vrátane Reného P. podali voči tomu odpor.