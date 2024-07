Exhumovali telesné pozostatky budúceho blahoslaveného J. Havlíka

Dubovce 3. júla (TASR) - Na cintoríne v obci Dubovce (okres Skalica) exhumovali telesné pozostatky budúceho slovenského blahoslaveného Jána Havlíka. Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).



Exhumácia sa začala 21. júna spoločnou modlitbou v miestnom Kostole sv. Žofie a prísahou členov komisie. "Po odkrytí náhrobného kameňa a otvorení hrobu budúce relikvie uložili do pripravenej drevenej truhlice a po zapečatení previezli do Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine," priblížila TK KBS. Po očistení a zdokumentovaní prejdú telesné pozostatky procesom konzervovania.



Ostatky budú vložené do pripravovaného slávnostného relikviára a po blahorečení budú uložené v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave - Prievoze. Exhumácia sa konala v súlade s právnymi predpismi SR a kánonickým právom. Slávnosť blahorečenia sa bude konať v sobotu 31. augusta 2024 pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach.



Havlík bol bohoslovcom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických väzniciach. Pápež František schválil 14. decembra 2023 dekrét o mučeníctve Jána Havlíka in odium fidei, teda z nenávisti k viere, čím rozhodol o tom, že bude blahorečený.