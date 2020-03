Exministerka D. Saková odovzdala rezort vnútra novému ministrovi

Bratislava 21. marca (TASR) - Exministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odovzdala v sobotu večer rezort novému ministrovi Romanovi Mikulcovi (OĽaNO). Je členom vlády Igora Matoviča (OĽaNO), ktorú v sobotu vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.



Mikulec už pred piatkovou (20. 3.) ustanovujúcou schôdzou parlamentu prezradil, že jeho prvé kroky budú súvisieť s riadením krízového štábu a so šírením nového koronavírusu na Slovensku. Mikulec vtedy tiež povedal, že má svoje predstavy o tom, čo bude robiť vo vedení rezortu. Nekonkretizoval ich, najskôr sa musí oboznámiť s fungovaním rezortu a samotného krízového štábu.



Roman Mikulec sa narodil 18. marca 1972 v Bratislave. Za vlády Ivety Radičovej bol riaditeľom Vojenského spravodajstva (VS). Pôsobil v USA na veliteľstve USCENTCOM (Centrálne velenie armády USA) v rámci vojenskej operácie Enduring Freedom (Trvalá sloboda) v Afganistane a Kosove. Po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 bol vyslaný ako prvý príslušník Ozbrojených síl SR do Situačného centra Vojenského štábu EÚ v Bruseli. Od roku 2013 pracoval v súkromnom sektore v oblasti bezpečnosti, diplomacie a zahraničných vzťahov.