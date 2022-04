Exministra vnútra R. Kaliňáka vzali do väzby

Pezinok 23. apríla (TASR) - Obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka vzali do väzby. V sobotu popoludní o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnosti obvineného bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR. Informovala o tom hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žiadal v jeho prípade kolúznu väzbu. Tá sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených či mariť vyšetrovanie.



"Sudca ŠTS po výsluchu obvineného JUDr. R. K. považoval návrh prokurátora za dôvodný, pretože aj podľa názoru sudcu je obvinený dôvodne podozrivý zo stíhanej trestnej činnosti a je u neho daný dôvod kolúznej väzby," priblížila Kudjáková.



Väzobný výsluch absolvoval Kaliňák v piatok (22. 4.). Okrem neho rozhoduje ŠTS aj o väzbe obvineného M. C. a advokáta Mareka P. V prípade advokáta by mal padnúť verdikt v nedeľu (24. 4.) ráno.



Exministra vnútra vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Advokát Marek P. je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.