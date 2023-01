Exministri Šimko, Fedor, Galko súhlasia s pomocou pre Ukrajinu

Bratislava 30. januára (TASR) - Bývalí ministri obrany SR Ivan Šimko, Martin Fedor, Ľubomír Galko súhlasia s vojenskou pomocou Slovenska pre Ukrajinu. Peter Gajdoš, naopak, hovorí o prilievaní oleja do ohňa. Vyplýva to z ich vyjadrení pre médiá.



"Základom je, že Aliancia chráni predovšetkým územie členských štátov, ale zas na druhej strane všetci si uvedomujeme, že na Ukrajine sa bojuje aj o nás. Je v našom absolútnom záujme, aby Ukrajina uniesla tento konflikt," myslí si Šimko.



Fedor by vo vojenskej pomoci pokračoval. "O bezpečnosti SR v budúcnosti sa rozhoduje teraz na Ukrajine. Len čo budeme svedkami toho, že jeden štát podľahne agresii ďalšieho štátu, môže to znamenať domino efekt a bude sa to týkať nás všetkých," zhodnotil.



Galko, ktorý pôsobí v rezorte obrany v súčasnosti ako šéf Leteckých opravovní Trenčín, považuje Slovensko za vzor v pomoci Ukrajine. Myslí si, že pomoc bude pokračovať. Poskytovanie techniky za náhradu od západných partnerov je podľa neho dobrá cesta.



Podľa Gajdoša si treba položiť otázku, či organizácie, ako sú OSN, NATO či Európska únia urobili všetko preto, aby vojna na Ukrajine nevznikla. V súvislosti s vojenskou pomocou Slovenska skonštatoval, že prilievať olej do ohňa je nedôstojné. "Aj našimi granátmi, našou muníciou, zbraňami, ťažkým delostrelectvom hynú ľudia, či to je na jednej alebo druhej strane," poznamenal.



Počas 30 rokov Slovenska bol možno podľa Šimka rezort obrany na chvoste ostatných záujmov. "Dnes vidíme, že prvotná povinnosť štátu je chrániť a brániť svojich občanov a že na to musia byť vytvorené predpoklady, to znamená, že musí existovať akcieschopný rezort obrany," myslí si. Galko ocenil modernizačné projekty, ktoré sa naštartovali v tomto volebnom období.



Fedor vidí v histórii rezortu obrany lepšie aj horšie časy. "Dnes čelíme situácii, ktorú sme si nikdy nevedeli predstaviť. Ešte za tej mojej éry sme snažili znižovať počty vojakov, niektorých ťažkých zbraní, pretože sme pripravovali malú, profesionálnu, flexibilnú armádu, schopnú nasadenia a na obhajobu záujmov SR niekde ďaleko za hranicami. Teraz sa ukazuje, že sa vraciame ku konceptu, na ktoré NATO bolo postavené, potrebujeme obraňovať územie členských štátov," komentoval. Spoločnosť i vláda sa podľa neho musí vypäť k tomu, aby bola obrana SR zabezpečená v budúcnosti čo najviac, a to vlastnými silami aj komunikáciou so spojencami.



Gajdoš poblahoželal občanom k 30. výročiu SR aj ozbrojených síl. Považuje za dôležité, aby nielen minister, ale aj vláda či prezident ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl (OS) SR bojovali za to, aby OS SR zabezpečili suverenitu, mier, slobodu a demokraciu.