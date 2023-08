Exministrovi Kaliňákovi zrušili obvinenie pre podplácanie

Na archívnej snímke exminister vnútra Robert Kaliňák. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. augusta (TASR) - Exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie pre podplácanie v korupčnom prípade, týkajúcom sa Finančnej správy SR. Námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák vyhovel jeho návrhu pre zistenia porušenia zákona v jeho neprospech. Návrhu ďalšieho obvineného Jozefa B. nevyhovel. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.uviedla hovorkyňa. Z uznesenia o vznesení obvinenia nevyplývajú podľa jej slov žiadne skutočnosti, ktoré by vyjadrovali konanie obvineného ako organizátora korupcie. Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ma vo veci znova rozhodnúť.V odôvodnení majú chýbať skutkové aj právne úvahy, na základe ktorých sa trestnoprávne posudzovalo konanie obvineného.zhrnula hovorkyňa. Uznesenie bolo podľa GP nepreskúmateľné a došlo k porušeniu práva na obhajobu.Návrhu Jozefa B. námestník generálneho prokurátora nevyhovel.zhrnula hovorkyňa.Úradu špeciálnej prokuratúry zatiaľ rozhodnutie nedoručili, reagoval na sociálnej sieti. Priblížil, že Kaliňák podal dva návrhy na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Jeden počas prípravného konania, ktorý nebol vybavený pre podanie obžaloby, a druhý po rozhodnutí súdu o odmietnutí obžaloby, ktoré v tom čase ešte nenadobudlo právoplatnosť.tvrdí špeciálna prokuratúra. Prirovnala to k situácii, ako keď obvinený podá pre istotu odvolanie ešte pred vyhlásením prvostupňového rozsudku, pričom následne by mal odvolací súd posudzovať takéto odvolanie ako riadne a včas podané.Špeciálna prokuratúra tiež poukázala na to, že námestník generálneho prokurátora rozhodol vo veci buď bez toho, aby mal k dispozícii vyšetrovací spis, alebo bol doň nahliadnuť priamo na súde, čo by bolo zrejme prvýkrát v histórii.uviedla strana na sociálnej sieti. Tvrdí, že súboj o právny štát a demokraciu pokračuje.dodal Smer-SD.SaS hovorí o neprijateľnom zásahu do dôvery v spravodlivosť a o predzvesti toho, čo nás čaká v prípade víťazstva Smeru-SD v parlamentných voľbách. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) avizovala, že strana chce ďalej presadzovať úpravu paragrafu 363, aby generálny prokurátor nemal možnosť negatívne a rozsiahlo zasahovať do vyšetrovania. Súd má podľa nej rozhodnúť o podozrení voči Kaliňákovi, ak to tak príslušný prokurátor vidí.dodala.Podobne to vníma aj Juraj Šeliga z Demokratov.uviedol. Apeluje preto na vznik silnej demokratickej vlády bez Smeru-SD a Hlasu-SD, ktorá bude schopná reformovať prokuratúru a nerozháda sa po prvej koaličnej rade. Zopakoval, že Demokrati majú pripravenú reformu prokuratúry.viedlo hnutie OĽANO a priatelia s tým, že nadužívanie tohto paragrafu dlhodobo kritizuje. Rovnako plánuje do budúcna jeho využívanie zúžiť v zákone.Podobne to vníma aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Reišová a avizuje reformu prokuratúry.podotkla.Branislav Vančo z Progresívneho Slovenska tvrdí, že z komunikácie GP nie je zrejmé, pre aké konkrétne nezákonnosti zrušili Kaliňákovo obvinenie.uviedol. Podobne ako iné strany, aj Progresívne Slovensko avizuje zmeny tak, aby rozhodoval nezávislý a nestranný sudca pre prípravné konanie, a nie generálny prokurátor.NAKA obvinila Kaliňáka a Jozefa B. st. pre zločin podplácania začiatkom februára. Dôvodom boli podozrenia z poskytnutia úplatku osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR. Obaja vtedy označili obvinenie za politicky motivované.Prokurátor už na oboch v marci podal aj obžalobu na Špecializovaný trestný súd. Sudca ju v apríli odmietol. Vec vrátil prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.