Expati na Slovensku

Bratislava 25. mája (OTS) - Téme zamestnávania cudzincov sa v posledných týždňoch venovalo veľa pozornosti. V súčasnosti sa hovorí najmä o Ukrajincoch, ktorí u nás našli nový domov po tom, čo boli nútení odísť zo svojej krajiny, v skutočnosti však cudzinci prichádzajú na Slovensko už niekoľko rokov a najmä v Bratislave pracujú v mnohých oblastiach – vo veľkých medzinárodných, ale aj slovenských firmách. Pozreli sme sa na to, aké sú skúsenosti zamestnancov i zamestnávateľov so zamestnávaním cudzincov.Pokiaľ hovoríme o cudzincoch na Slovensku, väčšina z nich žije a pracuje najmä v našom hlavnom meste. V Bratislave žije 33 % zo všetkých expatov na Slovensku, pričom tvoria 6 % zo všetkých obyvateľov Bratislavy. (Ide o údaje z roku 2018, v súčasnosti sú tieto čísla ešte vyššie.) Nie je to nijakým prekvapením, v našom hlavnom meste v súčasnosti sídlia viaceré veľké zahraničné korporácie, vznikajú tu aj ďalšie nové slovenské spoločnosti a, samozrejme, koncentrácia zahraničných návštevníkov je omnoho vyššiahovoríV marci tohto roku však v spolupráci s iniciatívou Open HR Forum zrealizovali prieskum zameraný na zamestnávanie Ukrajincov, ale aj expatov z iných krajín žijúcich na Slovensku.uvádzaFoto: BoataroundSpoločnosti, ktoré už roky zamestnávajú cudzincov sa zhodujú, že okrem výhody ovládania cudzieho jazyka na natívnej úrovni, dokážu zamestnanci z iných krajín priniesť nový pohľad a skúsenosti z iných trhov. Tieto benefity sú prínosom nielen pre spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastí technológií či komunikácie, ale aj v cestovnom ruchu., ktorá ponúka prenájom lodí v 73 krajinách sveta, zamestnáva expatov už od vzniku spoločnosti v roku 2016.hovorí o svojich skúsenostiach.Foto: BoataroundJoão Pedro Guimarães z Portugalska síce nešiel hľadať prácu vyslovene na Slovensko, prijal však ponuku, ktorá sa naskytla prijal prácu v medzinárodnej korporácii IBM sídliacej v Bratislave. Ako cudzinec pritom nepociťoval žiadnu nevýhodu.hovorí. João sa síce po niekoľkých rokoch vrátil späť do portugalskej pobočky spoločnosti, skúsenosť s prácou na Slovensku si však pochvaľuje.priznáva.Podobnú skúsenosť má aj Riccardo Luciano De Vita, ktorý pochádza z Talianska a kvôli svojmu zameraniu štúdia si prácu hľadal v zahraničí.S problémom, že je cudzinec a nehovorí po slovensky, sa podľa jeho slov nikdy nestretol.vysvetľuje.Priaznivé pracovné podmienky pre expatov však v Bratislave nevytvárajú len zahraničné korporácie.hovorí Kanaďan Brendan Collins, ktorý sa na Slovensko dostal vďaka zhode okolností v roku 2020,Aj vďaka tomu dnes pracuje pre slovenský technologický start-up CloudTalk poskytujúci inteligentný telefónny systém. Práca ho podľa jeho slov napĺňa aj preto, že je progresívna a vytvára skvelé podmienky pre všetkých zamestnancov, či už Slovákov alebo expatov, dodáva však, že to nie vždy štandardom a nie všetci z jeho známych majú na Slovensku rovnaké skúsenosti.Foto: BoataroundMexičan Brian Navarro, ktorý si na Slovensku začal hľadať prácu v gastronómii hovorí aj o menej príjemných skúsenostiach:opisuje vlastné skúsenosti. Viacero nepríjemných skúseností ho nakoniec podnietilo otvoriť si v Bratislave vlastnú mexickú reštauráciu, kde sám zamestnáva aj šikovných ľudí zo zahraničia.Zvýšenému počtu cudzincov na pracovnom trhu sa budú zamestnávatelia musieť prispôsobiť, a to najmú v hlavnom meste, kde prichádza žiť a pracovať čoraz viac ľudí z krajín EÚ, ale aj zvyšku sveta. „Podľa aktuálnych dát z nášho pracovného portálu zamestnávatelia neprestali úplne požadovať slovenský a anglický jazyk. Doteraz náš trh práce nebol až taký výrazne otvorený zahraničnej pracovnej sile, ako iné štáty v Európe, znalosť nášho úradného jazyka preto bola a je samozrejmosťou,“ opisuje aktuálnu situáciu Dominika Macháčová z Profesia.sk, ktorá dodáva, uvidíme, ako sa na túto situáciu dokážu niektorí zamestnávatelia adaptovať.Spoločnosť Boataround dokazuje, že aj slovenská firma sa dokáže dostať do povedomia zákazníkov z celého sveta, čo by nešlo bez medzinárodného tímu zloženého aj zo šikovných expatov pôsobiacich v Bratislave.uzatvára