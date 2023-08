Expert radí pri bioodpade prepojiť kompostárne a bioplynové stanice

Bratislava 8. augusta (TASR) - V čiernych nádobách na zmesový komunálny odpad sa stále nachádza veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý možno využiť. Vyplýva to z fyzických analýz odpadov na Slovensku, ktorých iniciátori upozorňujú aj na doposiaľ prakticky nevyužívanú možnosť zhodnocovať bioodpad okrem kompostární aj v bioplynových staniciach.



Marián Kobolka, zástupca spoločnosti, ktorá spolu so samosprávami realizuje pravidelné analýzy zmesových odpadov, objasňuje, že vyše 80 percent odpadu v zmesových nádobách by sa dalo znova vytriediť. "Z našich skúseností vyplýva, že sú to nielen plasty, sklo či iné zložky, ale aj biologicky rozložiteľný odpad. A to nielen zelený odpad zo záhrad, ale aj veľké množstvo potravín," hovorí o výsledkoch analýz.



Poukazuje tiež na to, že takýto odpad sa dá spracovať a využiť nielen v kompostárňach, ale aj v bioplynových staniciach, v ktorých ho možno využiť na výrobu energie vo forme bioplynu a vedľajšieho produktu – digestátu. "A k synergii oboch zariadení, kompostárne a bioplynovej stanice, prichádza práve pri jeho spracovaní. Digestát môžu ďalej využívať poľnohospodári vo forme hnojiva a zároveň je výborným vstupným materiálom pre kompostovanie," objasňuje Kobolka.



Synergický efekt oboch zariadení v súčasnosti intenzívne využívajú nielen v Taliansku, ale aj Rakúsku či Nemecku. "Zavedením triedeného zberu kuchynských odpadov naštartovalo Slovensko od roku 2021 odklon biologicky rozložiteľného odpadu zo skládok. Vzájomné prepojenie bioplynových staníc a kompostární na Slovensku však zatiaľ absentuje," hovorí Kobolka. Zvýrazňuje i to, že napríklad Taliansko využíva na budovanie zariadení systém vládnej podpory. "Na Slovensku v súčasnosti už tiež funguje garantovaná cena výkupu energie vyrobenej v bioplynových staniciach z plodín a odpadov. V rokoch 2023 až 2025 pre väčšinu prevádzkovateľov však podpora končí a s ďalšou sa zatiaľ nepočíta," dodáva odborník.