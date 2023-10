Expert: SR by za hraničné kontroly mohla voči Rakúsku začať konanie

Amsterdam/Bratislava/Viedeň 7. októbra (TASR) – Najnovšie predĺženie kontrol na vnútorných schengenských hraniciach zo strany Rakúska je v rozpore s právom Európskej únie (EÚ). Pre TASR to uviedol Stefan Salomon, docent Katedry európskych štúdií na Amsterdamskej univerzite, ktorý sa zameriava na migráciu a utečenecké právo.povedal Salomon. Kontroly na hraniciach podľa neho narúšajú voľný pohyb v EÚ.Podľa Salomona Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku z apríla 2022 (vec C-368/20). Nelegálna migrácia však podľa neho nie je novou hrozbou a Rakúsko sa na ňu odvoláva už od roku 2015.Rakúske hraničné kontroly podľa odborníka vedú k vyšším hospodárskym nákladom slovenských a rakúskych firiem aj ľudí dochádzajúcich za prácou.Rakúsko zaviedlo 3. októbra kontroly na hraniciach so Slovenskom na počiatočné obdobie desiatich dní. Ich cieľom je podľa rakúskeho ministra vnútra Gerharda Karnera zabrániť prevádzačským skupinám a nelegálnej migrácii.Kontroly na hraniciach so Slovenskom z rovnakého dôvodu zaviedlo aj Poľsko a Česko. Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski uviedol, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že budú predĺžené nad rámec prvých desiatich dní.Slovensko tento týždeň taktiež zaviedlo náhodné kontroly na hraniciach s Maďarskom.