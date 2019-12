Expert: Záznamy pacientov sa vďaka blockchainu nebudú dať zmanipulovať

Bratislava 13. decembra (TASR) - Technológia blockchain môže zmeniť svet a zlepšiť kontrolovateľnosť dôležitých oblastí verejného života. Zhodli sa na tom experti na konferencii 1st China-CEEC Blockchain Summit, ktorá sa v piatok uskutočnila v Bratislave.



Údaje, ktoré sa raz vložia do blockchainu, už nemôžu byť nikým pozmenené, vysvetlil slovenský expert na blockchain Matej Michalko z IT spoločnosti Decent s tým, že doteraz to nikto nevedel garantovať. Mohlo by to pomôcť pri ukladaní zdravotných záznamov pacientov, pri zaznamenávaní pôvodu potravín či pri finančných transakciách. „Blockchain budú môcť v budúcnosti využiť štáty napríklad pri elektronických voľbách bez obavy, že hlasovanie občanov niekto pozmení,” doplnil Michalko.



Okrem toho sa môže technológia, podľa odborníka Tomáša Vargu, využiť aj pri digitálnej identite. „Do blockchainu vieme nahrať aj biometrické údaje človeka, napríklad sken jeho sietnice či odtlačky prstov. Tie ostanú navždy priradené ku konkrétnej osobe. Nemôže sa teda stať, že napríklad migranti zo Sýrie sa po príchode do Európy budú vydávať za niekoho iného, ak by aj stratili pas alebo občiansky preukaz, vďaka digitálnej identite majú svoje identifikačné údaje stále so sebou, stačí im zoskenovať sietnicu a porovnať ju so záznamom v blockchaine,” povedal Varga.



Blockchain funguje ako decentralizovaná databáza, ktorá chráni dáta pred ich pozmenením. Technológia nachádza svoje uplatnenie vo viacerých oblastiach, ide napríklad o zdravotníctvo, potravinársky priemysel či finančný sektor, zameraný na kryptomeny.



O jej využití v bežnom živote diskutovali odborníci zo Slovenska, Číny a východnej a strednej Európy. Výsledkom diskusie je, okrem iného, aj podpísanie memoranda o spolupráci medzi spoločnosťou Decent a čínskou spoločnosťou Innoway. Memorandum má pomôcť naštartovať spoluprácu medzi slovenskými a čínskymi firmami.