Experti: Počas pandémie sa doviezlo veľa zdravotníckeho materiálu

Bratislava 7. augusta (TASR) – Počas obdobia pandémie nového koronavírusu sa na Slovensko doviezlo rekordné množstvo zdravotníckeho materiálu. Vyplýva to z tvrdení experta a analytika makroekonómie Tomáša Kenderu a experta metodiky platobnej bilancie Vladimíra Lukačoviča, ktoré zverejnili na webe Národnej banky Slovenska (NBS).



Podľa ich názoru sa práve v čase vrcholiacej pandémie, keď došlo k hlbokému prepadu celej ekonomiky, najviac rozvíjal cezhraničný obchod so zdravotníckym materiálom. "Dovoz ochranných rúšok na tvár výrazne rástol, tak v marci, ako aj v apríli, z niekoľkých miliónov na viac ako 50 miliónov eur. Viac sa dovážali textilné rúška než celulózové a papierové. Objemovo najviac z Číny," uviedli odborníci s tým, že okrem klasických rúšok boli na Slovensko vo veľkom počte dovezené aj bezpečnejšie masky s mechanickými časťami a vymeniteľnými filtrami.



Čo sa týka rukavíc, najviac sa dovážali gumené, v marci z Malajzie a v apríli z Číny. Rovnako sa zvýšil aj dopyt po ochrannom zdravotníckom oblečení. Podľa expertov testy na nový koronavírus Slovensko nakupovalo najmä v Európe. "Kým dovoz testovacích súprav na rôzne diagnostikovanie sa v minulosti pohyboval na úrovni okolo 20 miliónov eur, v apríli stúpol na takmer 70 miliónov eur," doplnili s tým, že sa odvolali na údaje Štatistického úradu SR.



Kendera a Lukačovič poukázali tiež na to, že sa dezinfekčné prostriedky v zahraničí nakupovali väčšinou v malých spotrebiteľských baleniach. Fungovali na báze peroxidu vodíka a určené boli na zdravotnícke účely.



Nákup ďalšieho zdravotníckeho materiálu podľa expertov už nedosahoval vysoké objemy, v mnohých prípadoch však išlo o niekoľkonásobné množstvá v porovnaní s minulosťou. "Išlo napríklad o teplomery, mydlá, kyslík na lekárske použitie či jednorazové hygienické podložky. Prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu sa nedovážali skoro vôbec," doplnili.



Experti pripomenuli, že od konca marca platí zákaz vývozu zdravotníckeho materiálu zo Slovenska. Z tohto dôvodu preto podľa ich názoru na vývoze zdravotníckeho materiálu zo Slovenska nie je vidieť taký enormný nárast ako pri jeho dovoze. V rámci vývozu výnimku predstavoval iba vývoz rúšok a dezinfekcie rúk.