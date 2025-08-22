< sekcia Slovensko
EXPO Osaka: Národný deň SR ponúkne folklór s modernými prvkami
Osaka 22. augusta (TASR) - Folklór s prienikmi moderných žánrov, živé sochy či ochutnávka vín a čajov bude súčasťou Národného dňa Slovenska na svetovej výstave Expo 2025 v japonskej Osake. V expozičných priestoroch slovenského stánku sa uskutoční 10. septembra.
„Svoj národný deň má každá vystavujúca krajina. Ide o ukážku toho najlepšieho a najkrajšieho, čo môže ponúknuť nielen japonským alebo ázijským návštevníkom, ale aj medzinárodnému publiku,“ uviedla pre TASR generálna komisárka slovenskej účasti na svetovej výstave Michaela Kovačičová z organizácie Slovakia Travel.
Tradičný folklór a modernú popkultúru predstaví program, v ktorom sa stretol Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) z Prešova a projekt Party v 21. storočí. „Tento rok sme sa rozhodli pre slovenský folklór podaný modernejším spôsobom, kde sa bude prezentovať tanec aj umelecké stvárnenie party spolu s modelkami a ľudovou hudbou, moderným tancom, spevom a folklórom, ktorý na ázijskom trhu rezonuje a sú z neho očarení,“ doplnila.
Počas národného dňa umelci predstavia projekt Poklady, pričom ide o syntézu medzi vizuálnym a performatívnym umením. „Inovatívne prevedenie ornamentov z tradičných ozdôb hlavy – slovenských párt – bude súčasťou aj facepaintingov,“ informoval PUĽS s tým, že v japonskej Osake bude ešte aj 11. septembra, keď plánuje ukážku toho najlepšieho, čo súbor vyprodukoval za posledných desať rokov.
Návštevníci slovenskej expozície v rámci Národného dňa Slovenska uvidia tiež živé sochy slovenských osobností v podaní Spišského divadla, ako napríklad Milan Rastislav Štefánik či Štefan Banič. Chýbať nebudú ani choduliari alebo street dance, s ktorým sa predstaví Jaro Bekr, ďalej ochutnávka vín, čajov a iné.
Na oficiálnej časti bez účasti verejnosti sa má zúčastniť slovenská delegácia vrátane prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Svetová výstava Expo 2025 sa koná v meste Osaka v prefektúre Kansai. Brány pre verejnosť otvorila 13. apríla a potrvá do 13. októbra. Doposiaľ ju navštívilo okolo 15 miliónov ľudí. Prezentuje sa tam viac ako 150 krajín a približne 15 medzinárodných organizácií. Okrem toho sa tam nachádzajú aj rôzne tematické pavilóny. Svetová výstava Expo sa koná každých päť rokov v inej krajine.
