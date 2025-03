Expolicajt J. Kaľavský nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody

Bratislava 12. marca (TASR) - Bývalý policajt Ján Kaľavský, odsúdený za korupciu i vyzrádzanie informácií z prostredia polície, nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody. Pre TASR to potvrdila advokátka Eva Mišíková. Upozornil na to portál 360tka.



"Môžem potvrdiť túto skutočnosť, sám sa prihlásil k nástupu do výkonu trestu odňatia slobody," uviedla pre TASR Mišíková.



Najvyšší súd (NS) SR minulý týždeň odsúdil Kaľavského za korupciu i vyzrádzanie informácií z prostredia polície. Udelil mu úhrnný päťročný trest väzenia a peňažný trest 5000 eur. Zmiernil sedemročný nepodmienečný trest odňatia slobody uložený Kaľavskému v júli 2023 Špecializovaným trestným súdom (ŠTS).



Kaľavský sa na verejnom zasadnutí nezúčastnil. Súhlasil s konaním v jeho neprítomnosti. Predvolanie si prevzal v Bosne a Hercegovine.