Expolicajt Kučerka má v korupčnej kauze Dušana K. vypovedať v piatok

Bratislava/Pezinok 4. októbra (TASR) - Expolicajt Marián Kučerka by mal na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vypovedať v korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. až v piatok 6. októbra o 13.00 h. Pôvodne mal cez telemost absolvovať svedeckú výpoveď už v stredu, ale výsluch sa neuskutočnil z dôvodu prekážky na strane súdu v Bosne a Hercegovine. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Na stredajšom hlavnom pojednávaní vypovedal cez telemost ďalší bývalý policajt Ján Kaľavský. Aj on sa nachádza v Bosne a Hercegovine.



Dušana K. obžaloba viní zo zločinu prijímania úplatku. V roku 2016 mal v špeciálne upravenej knihe prijať 50.000 eur od spoluobžalovaného Petra K. za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Obaja vinu popierajú.