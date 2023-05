Expremiér a líder hnutia OĽANO Igor Matovič bude mať 50 rokov

Igor Matovič Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke vľavo Daniel Lipšic (NOVA) a Igor Matovič z OĽaNO(vpravo). Foto: TASR - Andrej Galica

Na snímke uprostred prezidentka Zuzana Čaputová, po jej pravici predseda vlády SR Igor Matovič a členovia vlády SR po vymenovaní v Prezidentskom paláci v Bratislave, 21. marca 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Trnava/Bratislava 11. mája (TASR) - Bývalý slovenský premiér, exminister financií, zakladateľ a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor Matovič má vo štvrtok 11. mája 50 rokov.Igor Matovič sa narodil 11. mája 1973 v Trnave, kde aj maturoval na Gymnáziu Jána Hollého. V rokoch 1993 až 1998 študoval na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave odbor finančný manažment.V roku 2002 založil trnavské vydavateľstvo regionPRESS. Do politiky vstúpil v roku 2010, keď sa stal poslancom Národnej rady (NR) SR. Spolu s ďalšími troma členmi občianskeho združenia Obyčajní ľudia (OĽ), ktoré založil, kandidoval vo voľbách v roku 2010 na posledných štyroch miestach kandidátky strany Sloboda a Solidarita (SaS). Vďaka preferenčným hlasom sa prekrúžkoval zo 150. na štvrté miesto.Vo februári 2011 ho z poslaneckého klubu SaS vylúčili. Stalo sa tak po tom, keď pri hlasovaní podporil návrh novely zákona o štátnom občianstve strany Smer-SD, čím podľa partnerov porušil koaličnú dohodu.Pri hlasovaní o tzv. eurovale 11. októbra 2011 spojila premiérka Iveta Radičová túto otázku s vyslovením dôvery jej vládnemu kabinetu. Keďže návrh neprešiel (Matovič bol spolu s kolegami Viskupičom a Jurinovou medzi poslancami, ktorí nehlasovali), vláda padla a v marci 2012 sa konali predčasné voľby.Do nich sa rozhodol ísť Matovič už s vlastným politickým hnutím OĽANO, ktoré Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo 11. novembra 2011. Matovič je od začiatku až dodnes jeho lídrom. V marcových parlamentných voľbách získalo hnutie OĽANO 8,55 percenta hlasov.Vo voľbách do NR SR v roku 2016 sa Matovič spojil s hnutím NOVA, na čele ktorého stál Daniel Lipšic. Zoskupenie OĽANO - NOVA získalo 11,02 percenta hlasov voličov.V parlamentných voľbách 29. februára 2020 išiel do boja o hlasy voličov v zoskupení OĽANO, NOVA, Kresťanská únia (KÚ) a Zmena zdola. Obyčajní ľudia zvíťazili vo voľbách so ziskom 25,02 percenta, Matovič dostal od voličov 498.740 preferenčných hlasov.Prezidentka SR Zuzana Čaputová ho poverila 4. marca 2020 zostavením novej vlády. Dňa 13. marca 2020 sa strany a hnutia OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí dohodli na zostavení nového vládneho kabinetu. Hlava štátu vymenovala novú vládu Igora Matoviča 21. marca 2020.S cieľom vyriešiť dlhotrvajúcu koaličnú krízu 28. marca 2021 vyhlásil, že ustupuje od svojich požiadaviek voči partnerom a vo vláde si vymení post s ministrom financií Eduardom Hegerom (vtedy OĽANO).Demisiu premiéra Matoviča prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová 30. marca 2021 a novú vládu Hegera vymenovala 1. apríla 2021. Matovič v nej zastával post ministra financií.Po necelých dvoch rokoch vo funkcii ministra financií prišiel 15. decembra 2022, teda v deň pádu vládneho kabinetu Hegera, doručiť do Kancelárie prezidenta SR svoju demisiu, ale hoci ju podpísal, napokon si to v poslednej chvíli rozmyslel. Z postu ministra financií odstúpil 23. decembra 2022 a opäť si začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady SR.Igor Matovič je ženatý. Jeho manželkou je Pavlína Matovičová, s ktorou má dve dcéry Rebeku a Kláru.