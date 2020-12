Expremiér P. Pellegrini mal pozitívny test na COVID-19, je v karanténe

Bratislava 15. decembra (TASR) - Expremiér a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini mal pozitívny test na ochorenie COVID-19 a je v karanténe. Informoval o tom na sociálnej sieti. Nákazu novým koronavírusom potvrdil aj jeho kolega Erik Tomáš.









"Vymenil som na čas parlamentné tlače za sporák s hrncami a snažím sa prežiť karanténu v čo najväčšom psychickom a fyzickom zdraví. Zatiaľ sa mi to darí a cítim sa celkom dobre," skonštatoval Pellegrini.



Vyzval tiež na opatrnosť, a to najmä pri kontaktoch s rodičmi a starými rodičmi.



Erik Tomáš tiež uviedol, že sa po zistení pozitívneho výsledku testu okamžite utiahol do domácej karantény, informoval svoje posledné kontakty a Kanceláriu Národnej rady (NR) SR. Priebeh ochorenia je podľa jeho slov u neho zatiaľ mierny.