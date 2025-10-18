< sekcia Slovensko
Exprezident polície Peter K. by sa mal opäť postaviť pred súd 24. októ
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. októbra (TASR) - Policajný exprezident Peter K. by sa mal po dvojmesačnej pauze opäť postaviť pred Mestský súd Bratislava I 24. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe rezortu spravodlivosti. Predvolaní majú byť viacerí svedkovia navrhnutí obhajobou vrátane bývalého predsedu vlády SR Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati.
Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa obžaloby mal Peter K. zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P., vedených vyšetrovacím tímom Oblúk. Bývalého policajného prezidenta obvinili v auguste 2021. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí). K 15. septembru 2021 sa Peter K. vzdal funkcie.
Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa obžaloby mal Peter K. zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P., vedených vyšetrovacím tímom Oblúk. Bývalého policajného prezidenta obvinili v auguste 2021. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.
Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí). K 15. septembru 2021 sa Peter K. vzdal funkcie.