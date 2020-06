Exprezident Rudolf Schuster: Smrť visela doslova na vlásku

Tlačová beseda s lekárskym konzíliom k zdravotnému stavu prezidenta SR Rudolfa Schustera sa uskutočnila 26. júna v Dérerovej nemocnici na Kramároch v Bratislave. Na snímke zľava: Prof. MUDr. František Antoš, Prof. MUDr. Július Vajó, MUDr. Ilja Kotík, Doc. MUDr. Milan Májek, vpravo je František Samsely, osobný lekár prezidenta SR. Foto: Digitalfoto: Štefan Puškáš - TASR

Návrat prezidenta SR Rudolfa Schustera z pooperačného vyšetrenia v rakúskom Innsbrucku 13. novembra 2000. Na snímke R. Schuster /uprostred/ debatuje so zástupcami médií na košickom letisku. Foto: TASR Milan Kapusta

Slovenský prezident Rudolf Schuster 31. júla 2000 predpoludním prvýkrát od svojej hospitalizácie na Univerzitnej klinike v tirolskom Innsbrucku predstúpil pred zástupcov domácich i zahraničných médií s vyhlásením k občanom Slovenska. Na snímke vľavo je prezidentova manželka Irena Schusterová. Foto: TASR Vladimír Benko

Prezident SR Rudolf Schuster, uprostred, s profesorom Ernstom Bodnerom, vľavo a vpravo profesorom Walterom Hasibederom z Rakúska, vpravo, ktorí vlani liečili prezidenta, počas prehliadky Spišského hradu. Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 26. júna - Pred 20 rokmi zažívalo Slovensko boj o život prezidenta Rudolfa Schustera v priamom prenose. Z hospitalizácie, ktorá spočiatku nevyzerala vážne to bolo napokon balansovanie na pokraji života a smrti. Vtedy 66-ročná hlava štátu sa slovenským lekárom doslova strácala pod rukami a aj špičkoví odborníci boli nad telom prezidenta čoraz bezradnejší.O dramatických okamihoch spred dvoch desiatok rokov bývalý prezident Rudolf Schuster pre TASR povedal:Prezidenta Schustera hospitalizovali v bratislavskej nemocnici Ministerstva vnútra SR 14. júna 2000 so štyridsať stupňovými horúčkam a. Po prasknutí hrubého čreva nasledovala v noci 18. júna urgentná operácia. Na druhý deň ďalšia a 23. júna tretia. Zápalový proces v brušnej dutine sa ale nepodarilo zastaviť.Z nemocnice Ministerstva vnútra SR previezli Rudolfa Schustera na urgentné CT vyšetrenie do Národného onkologického ústavu a vzápätí, 25. júna krátko pred pol nocou s tlakom 90/30 a zápalom pľúc, do nemocnice akademika Ladislava Dérera na Kramároch. Tam sa zdravotný stav prezidenta 27. júna rapídne zhoršil. Ocitol sa na pokraji života a smrti. Dokonca zavolali manželku a najbližších, aby sa prišli rozlúčiť a od kňaza dostal prezident posledné pomazanie.Takto opísala tieto chvíle dcéra prezidenta, lekárka Ingrid Schusterová vo svojej knihe Mama, neplač, otec ešte žije: "Ešte v noci z 27. na 28. júna 2000, približne o pol tretej po polnoci, priletel do Bratislavy rakúsky anesteziológ profesor Walter Hasibeder, ktorého na žiadosť prezidentovej rodiny prizvalo lekárske konzílium. Tento špecialista bol členom tímu lekárov, ktorí operovali českého prezidenta Václava Havla.Ošetrujúci lekári dávali prezidentovi nádej na prežitie jedno percento. Profesor Hasibeder, ktorý rozhodol o prevoze prezidenta do Innsbrucku, hovoril po prezretí pacienta a konzultáciách s lekármi o dvojpercentnej nádeji na prežitie.28. júna 2000, krátko po 20.00 h, previezli prezidenta v kritickom stave do Krajinskej univerzitnej kliniky v Innsbrucku. Popredný rakúsky anesteziológ Walter Hasibeder vtedy povedal, že prezident mal v brušnej dutine viac ako 200 druhov škodlivých baktérií a jeho kolega špičkový rakúsky chirurg Ernst Bodner, ktorý Rudolfa Schustera operoval vyhlásil:Našťastie ho mali!“ spomína vo svojej knihe Ingrid Schusterová na chvíle naplnené strachom a úzkosťou, nádejou i radosťou, ktoré prežila so svojimi najbližšími v Rakúsku.Postup lekárov v Bratislave prešetrovala komisia odborníkov, podľa ktorej nebol optimálny. Po zverejnení správy minister zdravotníctva Tibor Šagát 6. júla 2000 z funkcie odstúpil, hoci bol presvedčený, že osobne neurobil chybné kroky pri koordinácii starostlivosti o prezidenta SR.V utorok 15. augusta 2000 sa Rudolf Schuster vrátil po 48 dňoch, počas ktorých sa liečil v susednom Rakúsku, späť do vlasti. Na ceste z Innsbrucku do Košíc pristálo lietadlo najskôr v Bratislave. Takto si na okamihy návratu zaspomínal prezident v knihe Schody návratov: "Po týchto dramatických okamihoch sa Rudolf Schuster priam zázračne zotavil a dokonca sa čoskoro začal opäť venovať svojej cestovateľskej vášni, spojenej s fotografovaním a filmovaním. Už v roku 2001 zavítal do Brazílie, nasledoval Island, Aljaška, Severný pól, Antarktída, ale aj Kamčatka či Čukotka na ruskom Ďalekom východe a ďalšie miesta.A ako sa darí niekdajšej hlave štátu v súčasnosti? "," vyjadril sa pre TASR bývalý prezident Rudolf Schuster.