VIDEO: Exriaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA bude stíhaný väzobne

Pezinok 8. novembra (TASR) - Bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA Róbert K. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom v nedeľu podvečer sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Médiá o tom informoval jeho obhajca Miroslav Zobok. Rozhodnutie nie je právoplatné.



"Sudca pre prípravné konanie rozhodol, že berie môjho klienta do väzby podľa ustanovenia paragrafu 71 odsek 1, písmeno b. a c. Trestného poriadku. Zjednodušene poviem, je to tzv. kolúzna a tzv. pokračovacia väzba. Neakceptoval návrh dozorového prokurátora na vzatie môjho klienta do väzby podľa ustanovenia paragrafu 71 odsek 1, písmeno a., čiže nevzhliadol v konaní ani v žiadnej konkrétnej skutočnosti, ktorá by mala existovať, obavu z toho, že by mal môj klient ujsť," objasnil obhajca.



Podľa jeho slov v sobotu (7.11.) pred sudcom ŠTS dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) argumentoval počas výsluchu tým, že obvinení mali informáciu o tom, že majú byť zadržaní, vopred. "Tak som včera v rámci výsluchu uviedol, že z toho vyplýva, že je rozptýlená obava z úteku a teda nie je daný dôvod útekovej väzby. Lebo ak mali obvinení takúto informáciu, tak im nič nebránilo, aby sa skryli alebo ušli atď. Každý zostal doma v domácom prostredí a pokorne vyčkal do príchodu polície,“ povedal Zobok.







Róberta K. a bývalého policajného prezidenta Tibora G. a ďalších bývalých funkcionárov NAKA zadržali vo štvrtok (5.11.) v rámci policajnej akcie Očistec. O návrhu prokurátora ÚŠP stíhať osem obvinených začal sudca ŠTS rozhodovať v sobotu (7.11.).