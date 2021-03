Exriaditeľ SIS Vladimír P. bude stíhaný väzobne

Bratislava 29. marca (TASR) - Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR v pondelok na svojom neverejnom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Exriaditeľ SIS, ktorý mal prijať úplatok, aby tajná služba nesledovala podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K., bude stíhaný z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. "Senát 2T na dnešnom neverejnom zasadnutí o sťažnosti obvineného Vladimíra P. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku zo 14. marca rozhodol tak, že napadnuté uznesenie zrušil a sám rozhodol o vzatí obvineného do väzby z dôvodu podľa paragrafu 71 odseku 1 písmena b Trestného poriadku," uviedla hovorkyňa.



NS SR na rozdiel od rozhodnutia prvostupňového súdu nezistil dôvody preventívnej väzby. Zároveň odvolací súd rozhodol o zamietnutí žiadosti obvineného o nahradenie väzby prevzatím záruky za ďalšie správanie obvineného dôveryhodnými osobami, písomným sľubom, dohľadom probačného a mediačného úradníka, ako aj peňažnou zárukou.



"Rešpektujem rozhodnutie NS SR," zareagovala pre TASR obhajkyňa Vladímira P. Eva Mišíková. Advokátka uvítala, že odvolací súd vypustil, respektíve nezistil dôvod preventívnej väzby, teda, že by mohol obvinený pokračovať v trestnej činnosti. Bližšie sa k rozhodnutiu NS SR vyjadriť zatiaľ nemôže, keďže nemá k dispozícii jeho písomné zdôvodnenie.



Vladmíra P. zadržali príslušníci NAKA 11. marca v skorých ranných hodinách. Obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Vypovedajú voči nemu dvaja svedkovia - kajúcnici.



V deň rozhodovania o jeho väzobnom stíhaní na ŠTS sa vzdal funkcie riaditeľa SIS. Jeho odstúpenie prijala ako vláda, tak aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.