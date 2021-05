Exriaditeľ SIS Vladimír P. zostáva vo väzbe

Bratislava 25. mája (TASR) - Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. zostáva naďalej väzobne stíhaný. Rozhodol o tom v utorok Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Senát NS SR mu zároveň rozšíril dôvody väzby o tzv. preventívnu.



"Senát 4T NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí o sťažnosti obvineného Vladimíra P. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z 1. mája, ktorým bolo rozhodnuté o zamietnutí jeho žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, ako aj o zamietnutí návrhu prokurátora na zmenu dôvodov väzby, rozhodol tak, že sťažnosť obvineného ako nedôvodnú zamietol," uviedla hovorkyňa.



Ako ďalej informovala, NS SR zároveň na podklade sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zmenil dôvody väzby u obvineného tak, že ich rozšíril aj o dôvody preventívnej väzby.



"Môžem potvrdiť, že sme dostali zápisnicu z neverejného zasadnutia, kde NS SR ponechal kolúznu väzbu a rozšíril o preventívnu väzbu. Uznesenie NS SR nemáme, čiže keď si ho preštudujeme, tak k nemu zaujmeme stanovisko. Predpokladám, že zvážime aj možnosť ďalších krokov, teda podanie ústavnej sťažnosti. Priznám sa, že som osobne prekvapený rozšírením väzby, o to viac, že týka sa to druhého skutku, kde vypovedali traja svedkovia," zareagoval pre TASR obhajca Ondrej Urban.



Svedkovia podľa advokáta tvrdenia jediného kajúcnika popreli. "Ide o prečin a predchádzajúce rozhodnutie NS SR C-čkovú (preventívnu) väzbu zrušil a tam išlo o zločin a boli dvaja kajúcnici. Priznám sa, že dôvodom nerozumiem, ale uznesenie NS SR som nevidel, takže až potom sa k tomu vyjadrím," zdôraznil Urban.



Neverejný výsluch pred sudcom ŠTS v Pezinku sa konal 29. apríla. Následne sudca pre prípravné konanie si nechal čas na rozhodnutie, ktoré sa napokon doručovalo procesným stranám.



Vladimír P. je právoplatne väzobne stíhaný od 29. marca. Exriaditeľa tajnej služby zadržali príslušníci NAKA 11. marca a obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť údajne za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Vypovedajú voči nemu dvaja svedkovia - kajúcnici Boris B. a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít M.



Nedávno mu pribudlo ďalšie obvinenie z korupčného skutku, ktorého sa mal dopustiť v roku 2020. Obvinenia odmieta.