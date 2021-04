Exriaditeľa SIS Vladimíra P. obvinili v ďalšej trestnej veci

Bratislava 21. apríla (TASR) - Bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. obvinil vyšetrovateľ v ďalšej korupčnej trestnej veci. TASR to potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan. Vladimíra P. zadržali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 11. marca a stíhaný je väzobne.



"Môžeme potvrdiť, že voči osobe Vladimírovi P. bolo vznesené ďalšie obvinenie z korupčného trestného činu. Vzhľadom na štádium konania však ďalšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť," dodal Skladan. Na nové obvinenie Vladimíra P. upozornil portál zoznam.sk. Podľa tohto zdroja exriaditeľa SIS obvinili koncom minulého týždňa a aktuálne sa s ním uskutočňuje výsluch v ústave v Leopoldove. Podľa informácií advokáta, ktorý ho zastupuje v novej trestnej veci, Ondreja Urbana ide o skutok z roku 2020.



Vladimír P. je právoplatne väzobne stíhaný od 29. marca, keď o tom rozhodol Najvyšší súd SR. Nachádza sa v kolúznej väzbe. Pôvodne ho Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zobral okrem kolúznej aj do tzv. preventívnej väzby, teda z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.



Bývalého riaditeľa tajnej služby zadržali príslušníci NAKA 11. marca a obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Vypovedajú voči nemu dvaja svedkovia - kajúcnici.



V deň rozhodovania o jeho väzobnom stíhaní na ŠTS sa vzdal funkcie riaditeľa SIS. Jeho odstúpenie prijala tak vláda, ako aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.