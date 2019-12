Exriaditeľa Tiposu Jána B. a exšéfa IT Miloša P. zobrali do väzby

Bratislava 5. decembra (TASR) - Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Tipos Ján B. a bývalý šéf IT Miloš P. pôjdu do väzby. Rozhodol o tom vo štvrtok trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR. Na svojom verejnom zasadnutí tak vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý oboch v piatok 29. novembra nezobral do väzby.



Jána B. a Miloša P. okamžite po zdôvodnení rozhodnutia eskortovali priamo z pojednávacej miestnosti príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže do väzby. NS SR dospel k záveru, že sťažnosť prokurátora je dôvodná len sčasti. "Skutok, ktorý je kladený obvineným, sa stal,“ zdôvodnila okrem iného predsedníčka senátu NS SR.



V pozíciach, v ktorých obidvaja pôsobili, mali páchať spoločne trestnú činnosť, bude treba vypočuť viacerých svedkov a stotožniť viacerých svedkov v minimálne 144 prípadoch podozrivých hracích kont. NS SR teda vyhovel prokurátorovi ÚŠP len čo sa týka kolúznej väzby. Teda dvojica v rámci prebiehajúceho trestného konania by mohla ovplyvňovať svedkov. Rozhodnutie NS SR je právoplatné a nie je možný voči nemu riadny opravný prostriedok. NS SR tak vo štvrtok neprijal písomné sľuby a záruky obvinených a iných osôb.