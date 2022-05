Exšéf kontrarozviedky SIS Ľubomír A. má nového obhajcu, vinu popiera

Banská Bystrica 12. mája (TASR) – Obžalovaný exšéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomír A., ktorý pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, čelí obžalobe z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu podplácania, tvrdí, že je nevinný. Obvinili ho v rámci policajnej akcie Babylon.



"Nič som nespáchal, skutky sa nestali,“ reagoval vo štvrtok vo svojej výpovedi pred senátom ŠTS.



Jeho nový obhajca Ondrej Urban, ktorého si Ľubomír A. v stanovenej lehote našiel, ešte v úvode pokračovania hlavného pojednávania namietal, že hoci 4. apríla prebral právne zastúpenie, a teda plnú moc, o čom súd vedel, viac ako mesiac sa nič nekonalo.



"Ani nie pred 24 hodinami mi prišlo emailom, že dnes bude súdne pojednávanie. Trestný poriadok hovorí, že v takýchto prípadoch mám byť upovedomený vopred päť pracovných dní. Čo súd robil od 4. apríla do 11. mája, aby mi zaslal upovedomenie o dnešnom súdnom pojednávaní o 9.00 h, to nie je otázka na mňa. Ako advokát rešpektujem zákon. Ak sa bude pojednávať, bude porušené právo na spravodlivý proces a na obhajobu môjho klienta, čo je odvolací i dovolací dôvod sťažnosti,“ reagoval pre TASR Urban s tým, že rozhodne nejde o žiadne prieťahy ani obštrukcie.



Senát ŠTS proces neodročil, pokračoval Ľubomír A. výpoveďou, v ktorej detailne hovoril o stretnutiach s poškodeným a okolnostiach celého prípadu.



Ľubomír A., ktorý svoju vinu popiera, ešte v marci spresnil, že dovtedajším obhajcom prestal dôverovať. Podľa neho celé prípravné konanie bolo scestné, nekorektné a plné závažných pochybení.



Podľa obžaloby mal spoločne s ďalšími dvoma mužmi vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa, ktorý vo štvrtok sedel v súdnej sieni. Ten bol obvinený v inej daňovej trestnej činnosti. Od podnikateľa mali obžalovaní žiadať úplatky výmenou za to, že polícia nebude vyšetrovať podozrenia v jeho firmách. Mali fungovať ako organizovaná skupina.



Poškodená strana si v rámci konania uplatňuje náhradu škody voči obžalovaným vo výške 1.750.000 eur.