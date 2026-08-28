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Exšéf NBÚ Aurel U. dostal v kauze systému Iskra podmienečný trest
Vyšetrovateľ už zaniknutej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Aurela U. v septembri 2022 pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Autor TASR,aktualizované
Pezinok 28. augusta (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odsúdil niekdajšieho riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Aurela U. na jednoročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní dvoch rokov. S nárokom na náhradu škody súd odkázal Slovenskú republiku na civilný proces. Aurel U. je vinný zo spáchania prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka vývoja informačného systému Iskra na Ministerstve hospodárstva (MH) SR, určeného na krízové riadenie. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátorka aj obžalovaný podali odvolanie.
Podľa samosudcu ŠTS Jána Buvalu z výsledku vykonaného dokazovania nevyplynul jednoznačne zištný motív zo strany obžalovaného. „Nebol produkovaný priamy úmysel obžalovaného obohatiť sa,“ uviedol s tým, že pri budovaní systému sa nakladalo nehospodárne. „Potreba vybudovania systému takého rozsahu nebola na MH SR reálne podložená interným procesom,“ podotkol sudca. Slovenskej republike vznikla podľa Buvalu škoda vo výške nie menej ako 2,1 milióna eur. Konanie obžalovaného označil za nedbanlivostné.
Právny zástupca obžalovaného Michal Mandzák poukázal na to, že súd sa nestotožnil s pôvodnou právnou kvalifikáciou a úmyselný trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku prekvalifikoval na nedbanlivostné konanie. „Súd absolútne uznal námietky obhajoby týkajúce sa nesprávnosti právnej kvalifikácie machinácie pri verejnej súťaži a dražbe,“ povedal pre TASR. Obžalobu považuje za nekonzistentnú a verí v konečné oslobodenie jeho klienta.
Prokurátorka Lucia Bizoňová podčiarkla fakt, že súd uznal obžalovaného za vinného. „Skutok bol upravený v nejakých formách. Nie som spokojná, a preto som podala odvolanie, ktoré sa týka právnej kvalifikácie skutku a aj trestu. V konečnom dôsledku to bude na Najvyššom súde SR,“ povedala. Po vyhotovení písomného vyhotovenia rozsudku sa vyjadrí aj k modifikácii vzniknutej škody, ktorú súd oproti obžalobe výrazne znížil.
Vyšetrovateľ už zaniknutej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Aurela U. v septembri 2022 pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestnej činnosti sa mal dopustiť ako vedúci pracovník na Ministerstve hospodárstva SR. Obžalovaný už skôr uviedol, že trvá na svojej nevine.
Prípad sa týka informačného systému Iskra určeného na krízové riadenie, konkrétne zmluvných vzťahov ministerstva hospodárstva a obchodných spoločností minimálne z obdobia rokov 2013 až 2017. Podľa prokuratúry mali byť uzavreté v rozpore s osobitnými zákonmi. Systém podľa prokuratúry napokon nebol použiteľný. Stíhaná trestná činnosť je z obdobia od roku 2013 do konca marca 2020, keď obžalovaný pôsobil na pozícii vedúceho oddelenia ochrany utajovaných skutočností a neskôr riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia na MH SR.
Podľa samosudcu ŠTS Jána Buvalu z výsledku vykonaného dokazovania nevyplynul jednoznačne zištný motív zo strany obžalovaného. „Nebol produkovaný priamy úmysel obžalovaného obohatiť sa,“ uviedol s tým, že pri budovaní systému sa nakladalo nehospodárne. „Potreba vybudovania systému takého rozsahu nebola na MH SR reálne podložená interným procesom,“ podotkol sudca. Slovenskej republike vznikla podľa Buvalu škoda vo výške nie menej ako 2,1 milióna eur. Konanie obžalovaného označil za nedbanlivostné.
Právny zástupca obžalovaného Michal Mandzák poukázal na to, že súd sa nestotožnil s pôvodnou právnou kvalifikáciou a úmyselný trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku prekvalifikoval na nedbanlivostné konanie. „Súd absolútne uznal námietky obhajoby týkajúce sa nesprávnosti právnej kvalifikácie machinácie pri verejnej súťaži a dražbe,“ povedal pre TASR. Obžalobu považuje za nekonzistentnú a verí v konečné oslobodenie jeho klienta.
Prokurátorka Lucia Bizoňová podčiarkla fakt, že súd uznal obžalovaného za vinného. „Skutok bol upravený v nejakých formách. Nie som spokojná, a preto som podala odvolanie, ktoré sa týka právnej kvalifikácie skutku a aj trestu. V konečnom dôsledku to bude na Najvyššom súde SR,“ povedala. Po vyhotovení písomného vyhotovenia rozsudku sa vyjadrí aj k modifikácii vzniknutej škody, ktorú súd oproti obžalobe výrazne znížil.
Vyšetrovateľ už zaniknutej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Aurela U. v septembri 2022 pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestnej činnosti sa mal dopustiť ako vedúci pracovník na Ministerstve hospodárstva SR. Obžalovaný už skôr uviedol, že trvá na svojej nevine.
Prípad sa týka informačného systému Iskra určeného na krízové riadenie, konkrétne zmluvných vzťahov ministerstva hospodárstva a obchodných spoločností minimálne z obdobia rokov 2013 až 2017. Podľa prokuratúry mali byť uzavreté v rozpore s osobitnými zákonmi. Systém podľa prokuratúry napokon nebol použiteľný. Stíhaná trestná činnosť je z obdobia od roku 2013 do konca marca 2020, keď obžalovaný pôsobil na pozícii vedúceho oddelenia ochrany utajovaných skutočností a neskôr riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia na MH SR.