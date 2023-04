Exšéf trnavskej krajskej polície Bystrík S. zostáva stíhaný na slobode

Bratislava 3. apríla (TASR) - Obvinený bývalý riaditeľ trnavskej krajskej polície Bystrík S. zostáva stíhaný na slobode. Rovnako aj šéf okresnej polície v Trnave Rastislav G. Na pondelkovom verejnom zasadnutí o tom rozhodol Najvyšší súd (NS) SR. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Alexandra Važanová. Dvojica bola zadržaná v rámci policajnej akcie Chikara 2.



"Najvyšší súd dospel k záveru, že v tomto štádiu konania u obvineného Rastislava G. dôvody kolúznej a preventívnej väzby a u obvineného Bystríka S. dôvody kolúznej väzby nie sú dané," uviedla hovorkyňa s tým, že súd ponechal oboch obvinených na slobode. Rastislav G. má dočasne pozastavený výkon štátnej služby, požiadal o odchod do civilu.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala 22. marca v rámci akcie Chikara 2 súvisiacej s drogovým biznisom na území Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja. Obvinila 16 osôb, niektoré súbežne z viacerých trestných činov.



Väčšina z nich čelí obvineniam z drogových trestných činov. Obvinenia boli vznesené aj zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, prijímania úplatku či z prečinu podplácania. Jedna osoba je obvinená i zo zločinu hrubého nátlaku v štádiu prípravy a jedna zo zločinu vydierania. Do väzby bolo prvostupňovým Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) vzatých šesť osôb.