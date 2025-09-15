Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Exšéfka krajskej prokuratúry sa má o týždeň opäť postaviť pred súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Iveta K. bola stíhaná pre nevybavenie dvoch návrhov vyšetrovateľa Policajného zboru na podanie obžaloby po obdobie ôsmich rokov.

Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Exšéfka bratislavskej krajskej prokuratúry (KP) Iveta K. sa má opäť postaviť pred Mestský súd Bratislava I budúci týždeň v stredu (24. 9.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Prípad Ivety K. vrátil Krajský súd v Bratislave prvostupňovému súdu na opätovné konanie a rozhodnutie. Obžaloba bola podaná pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Iveta K. bola stíhaná pre nevybavenie dvoch návrhov vyšetrovateľa Policajného zboru na podanie obžaloby po obdobie ôsmich rokov. Obžalovanú odvolal v roku 2019 z funkcie krajskej prokurátorky v Bratislave vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Dôvodom boli prieťahy, keď osem rokov nepodala obžalobu na Lóranta K., ktorý bol známy niekdajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, za pokus o úverový podvod. V marci 2021 jej generálny prokurátor Maroš Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie.

Mestský súd Bratislava I koncom minulého roka rozhodol, že Iveta K. sa v danom prípade nedopustila trestného činu. Podľa súdu mal skutok prejednať iný orgán ako disciplinárne previnenie. Prokurátor podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej v máji rozhodol Krajský súd v Bratislave tak, že rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
