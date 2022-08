Exšéfku úradu práce odsúdili na 5 rokov, úplatkom mala byť aj zelenina

Banská Bystrica 10. augusta (TASR) - Trest päť rokov nepodmienečne a dva roky zákazu výkonu verejnej funkcie v stredu vymeral samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, bývalej riaditeľke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch Zuzane K. obžalovanej z prijímania úplatkov. Rozsudok nie je právoplatný, Zuzana K. sa odvolala.



Noru B. obžalovanú z prečinu podplácania ŠTS odsúdil na finančný trest 300 eur. Ponechala si lehotu na odvolanie. Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhovala 24 mesiacov alebo finančný trest tisíc eur.



"Obžalovanej Zuzane K. sa kládlo za vinu, že ako verejný činiteľ si nechala sľúbiť a prijala úplatok v súvislosti s obstaraním veci všeobecného záujmu. Tohto konania sa mala dopustiť najmenej v dvoch prípadoch. Nore B. sa kládlo za vinu, že v tejto súvislosti sľúbila a poskytla úplatok a tohto konania sa dopustila voči verejnému činiteľovi," konštatovala prokurátorka ÚŠP Martina Kellerová. S rozhodnutím samosudcu sa stotožnila a považuje ho za zákonné. Vzdala sa práva podať odvolanie.



Bývalá šéfka piešťanského úradu práce prijala v oboch prípadoch nepeňažné dary. V jednom zo skutkov mala v roku 2018 poskytnúť radu žiadateľke o príspevok na podnikanie Nore B., ktorej žiadosť úrad pôvodne zamietol. Prijala za to tašku so zeleninou, paradajkami či reďkovkami. Nora B. v stredu vypovedala, že nešlo o úplatok, len vzorky zeleniny, ktorú pestuje, aby videli, na čo potrebuje príspevok.



Obe ženy v závere pojednávania tvrdili, že sú nevinné. Obrazovo-zvukové záznamy, s ktorými sa súd oboznamoval v stredu dopoludnia, Zuzana K. spochybnila. Vykonané dôkazy podľa nej nepreukazujú skutky, ktoré jej obžaloba kladie za vinu.



"S rozsudkom absolútne nie sme spokojní, preto sme podali odvolanie do všetkých výrokov o vine a treste, ako aj voči konaniu, ktoré tomu predchádzalo. Rozhodne o tom Najvyšší súd SR," reagoval právny zástupca Zuzany K. Dalibor Kuciaň.