Exšéfovi SIS Pčolinskému zrušili obvinenia, má ísť na slobodu

Bratislava 31. augusta (TASR) - Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský už nečelí obvineniam z prijímania úplatku a podplácania. Generálna prokuratúra SR ich zrušila. V krátkej dobe má byť prepustený na slobodu. Pre TASR to potvrdil Pčolinského obhajca Ondrej Urban, upozornili na to Aktuality.sk.



Vladimír P. bol vo väzbe od 29. marca. Exriaditeľa tajnej služby obvinili z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur.