Exsudcu a advokáta zadržaných počas akcie Búrka prepustili na slobodu

Bratislava 24. júna (TASR) - Najvyšší súd SR (NS SR) v stredu prepustil z väzby na slobodu advokáta Miroslava M. a exsudcu Eugena P., oboch zadržaných v rámci marcovej policajnej akcie Búrka. TASR o tom informovala Alexandra Važanová z referátu komunikácie s verejnosťou NS SR.



"NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí na podklade sťažnosti obvineného Eugena P. zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v časti týkajúcej sa tohto obvineného a prepustil ho z väzby na slobodu. Senát zároveň zamietol sťažnosť prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Generálnej prokuratúry SR podanú proti prepusteniu obvineného Miroslava M., čím sa rozhodnutie o jeho prepustení z väzby na slobodu stalo právoplatným," povedala Važanová.



Podľa názoru NS SR jediný spoločný dôvod väzby, spočívajúci v tom, že by obvinení mohli pôsobiť na osoby dôležité v trestnom konaní, alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, u oboch obvinených v tomto štádiu konania pominul. "Senát NS SR sa zároveň stotožnil so záverom ŠTS o tom, že dôvod tzv. preventívnej väzby u obvineného Miroslava M. taktiež nie je daný. Na záver je potrebné zdôrazniť, že senát NS SR nerozhodoval o vine, resp. nevine, ale len o väzbe obvinených," dodala Važanová.



ŠTS, pracovisko Banská Bystrica 4. júna zamietol žiadosť obvineného Eugena P. o prepustenie z väzby na slobodu. Väzbu obvineného nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Obvineného Miroslava M. sudca naopak prepustil na slobodu, nakoľko dôvody jeho väzby zanikli. Voči rozhodnutiu ŠTS v prípade Eugena P. podal jeho obhajca Peter Vačok sťažnosť. V prípade Miroslava M. podala sťažnosť prokurátorka ÚŠP.



Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Medzi zadržanými boli okrem 13 sudcov napríklad aj bývalá sudkyňa, správkyňa konkurznej podstaty, advokátka a dve civilné osoby. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z Threemy Mariana K.