Extrémne sucho bolo minulý týždeň na Horehroní, Pohroní a Tekove

Bratislava 22. júla (TASR) - Extrémne sucho bolo minulý týždeň lokálne na Horehroní, Pohroní a Tekove, a ešte ostalo na Orave a Zemplíne. V povrchovej vrstve bola situácia priaznivá a bez rizika sucha, mierne sucho je len lokálne. Normálne podmienky sú na 13 percentách územia SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile je na úrovni výrazného až extrémneho sucha najmä v Banskobystrickom kraji. „Veľmi nepriaznivá situácia pretrváva v hlbšej vrstve, kde je stále výrazné až extrémne sucho na väčšine územia. Lepšia situácia je len na juhozápade Slovenska a dolnom Zemplíne,“ skonštatovali odborníci.



Tvrdia, že na veľkej časti územia je zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie stále pod 30 percentami. V celom pôdnom profile je najnižšie nasýtenie pod desať percent na Tekove, Honte, Pohroní a v Štiavnických vrchoch. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na viac ako 85 percentách územia.



„Deficit pôdnej vlahy je stále na väčšine územia vyšší ako mínus 20 milimetrov (mm). Najvyššie hodnoty sú lokálne mínus 60 až mínus 80 mm na Horehroní a Orave,“ uviedol SHMÚ. Doplnil, že nadbytok vlahy plus 20 až 40 mm je lokálne na Záhorí a do plus 20 mm aj na dolnom Zemplíne a v Malých Karpatoch.



Minulý týždeň sa podľa SHMÚ vyskytli zrážky prevažne vo forme prehánok a búrok. Preto boli v rámci Slovenska veľké rozdiely v úhrnoch aj na menšom území, tvrdí. Najviac zrážok spadlo v okolí Košíc, v oblasti Malých Karpát a Malej Fatry, 50 až 70 mm. Úhrn zrážok medzi 30 až 50 mm bol v Above, na Spiši a Šariši, lokálne aj na Záhorí, Gemeri a Zemplíne. Najmenej zrážok bolo na Podunajskej nížine, Tekove, lokálne na Honte, Gemeri a Zemplíne do päť milimetrov, priblížili odborníci.